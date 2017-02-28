Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что останется в политике. При этом, сам Атамбаев не раз заявлял, что после президентства мечтает заняться творчеством и бизнесом.

Атамбаев заявил, что останется в политике на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос журналиста о задержании оппозиционера Омурбека Текебаева, Атамбаев сказал, что дело Текебаева — «чистой воды коррупция и мошенничество».

Атамбаев остается в политике после 2017 года. Путин уговорил? pic.twitter.com/Y4TnM8gli7 — Tolkun Umaraliev (@tolkunkg) February 28, 2017

«Но при мне все это будет доведено до конца. Я не буду президентом, но я все-таки останусь в политике», — заявил Атамбаев.

Он не объяснил, что значат его слова «остаться в политике» — администрация президента оказалась недоступной для комментариев.

Ранее Атамбаев не раз говорил о том, что не будет ни премьер-министром, ни спикером парламента, ни президентом. Он говорил, что собирается заниматься творчеством или бизнесом.

«Я всегда мечтал заниматься творчеством и бизнесом, мечта была у меня такая. И через год у меня будет много времени, чтобы… […] Давайте я годик подожду, и там у меня будет время почитать. Я очень люблю читать, но сейчас, к сожалению, нет времени», — сказал Атамбаев в конце 2016 года.

Кроме этого, он заявлял, что собирается «максимально дистанцироваться» от политики — читать книги, играть на пианино и спать.

«Я буду спать, читать книги. Я всегда мечтал научиться играть на пианино. Конечно, страна для меня всегда будет дорога. Я постараюсь максимально дистанцироваться, чтобы новые лица – новый президент, новый премьер-министр — нормально работали», — сказал Атамбаев.

Срок Атамбаева заканчивается в конце 2017 года, когда пройдут новые президентские выборы. Они запланированы на 19 ноября.

Глава государства избирается на один, шестилетний, срок. Согласно Конституции Атамбаев не может баллотироваться на второй срок.

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