Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не видит политики в возбуждении дела в отношении его критика, депутата «Ата Мекена» Омурбека Текебаева.

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Своё заявление Атамбаев сделал 28 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Он сказал, что в деле Текебаева «нет политики».

«Я здесь никакой политики не вижу. Это не репрессия, это чистой воды коррупция и мошенничество. Много свидетелей было. Об этом уже три года говорит депутат от их же партии Омурбек Абдрахманов. Все это будет выплывать Но при мне все это будет доведено до конца. Я не буду президентом, я все-таки останусь в политике. Я думаю, что завтра все эти показания пойдут потоком», — сказал Атамбаев.

Он добавил, что его обвиняют в причастности к делу Текебаева остальные политики, потому что боятся, что их “темные дела тоже выплывут”.

“Сейчас не только Текебаев, а многие деятели, которые пришли к власти в 2010 году и руководили силовыми ведомствами, об этом кричат, я думаю, что они боятся, что их темные дела тоже выплывут. Я еще раз скажу, что вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был. Если ты стал членом или руководителем Временного правительства в 2010 году, это не должно быть индульгенцией”, – сказал президент.

В отношении Текебаева было возбуждено дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция». Основанием послужили показания российского бизнесмена Леонида Маевского, который сказал, что дал взятку политику в обмен на покровительство в решении вопроса по акциям сотового оператора «Мегаком».

Сторонники Текебаева отрицают обвинения и считают уголовное дело «политическим давлением». Перед задержанием оппозиционный политик готовился обнародовать информацию о скрытом имуществе Атамбаева на Кипре, но не сделал этого.