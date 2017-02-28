Более 100 жителей Кадамжайского района Баткенской области вышли на акцию протеста. Протестующие называют большегрузы «убийцами» – за последние месяцы в результате аварий с грузовыми автомобилями погибло двое местных жителей, был полностью разрушен жилой дом.

Недовольные жители вышли с плакатами «Привлечь к ответственности владельцев бензовозов-убийц!». Протестующие попытались перекрыть дорогу для большегрузных машин, но сотрудники местного РОВД не дали этого сделать.

Выйти на акцию протеста жителей вынудили частые аварии с участием большегрузов. Местный активист Эрали Зайляпов сообщил, что за два последних месяца были две аварии, в результате которых погибло два жителя и разрушен жилой дом.

«Два-три дня назад на 123 километре трассы сорокатонный бензовоз перевернулся. Его вынесло с дороги и он задел двух местных жителей, шедших по обочине. Они на месте погибли. Около месяца назад на этом же участке дороги еще один бензовоз не справился с управлением и въехал в жилой дом, расположенный на повороте. Дом полностью разрушен. За год в этот дом уже третий раз заезжает большегрузная машина», – сказал он.

С протестующими встретились аким Кадамжайского района, его заместитель и заместитель полпреда Баткенской области. Чиновники пообещали рассмотреть требования жителей и принять соответствующие меры.

Жители выдвинули три требования:

Закрыть проезд через участок трассы Ош-Баткен для большегрузных машин и выделить старую трассу по тому же маршруту, только пролегающую через анклав узбекского села Сох;

Пересмотреть качество дороги на 123 километре трассы Ош-Баткен и перестроить ее таким образом, чтобы подъем был менее крутым;

Выплатить компенсацию всем пострадавшим от дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на 123 километре трассы Ош-Баткен.

Аким Кадамжайского района Акрам Мадумаров рассказал в интервью Kloop.kg, что все требования были приняты к сведению, и Министерство транспорта в курсе проведенной акции протеста.

«Мы пока не можем что-то конкретное пообещать. Потому что, сами понимаете, требование об открытии старой трассы Ош-Баткен, которая пролегает через анклав, сразу не удовлетворить. Мы сами видим, что часто происходят аварии, но решение об открытии дороги должно приниматься на уровне руководства стран», – сказал он.

Трасса Ош-Баткен была построена с 2014 по 2016 год на грантовые средства Евросоюза. Строительство около 15 километров участки трассы Ош-Баткен в селе Кок-Талаа обошлось донору в семь миллионов и 200 тысяч евро.

Раньше маршрут трассы аналогичного направления пролегал через узбекскую территорию – анклав Сох, где из-за приграничных конфликтов жители и власти села Сох закрывали проезд кыргызским водителям. Новая трасса предполагала решение приграничной проблемы.

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