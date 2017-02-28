Сторонники арестованного на два месяца оппозиционного депутата Омурбека Текебаева выходят на митинг к зданию Госкомитета нацбезопасности. Они требуют, чтобы власти освободили политика, называя дело против него “политическим преследованием”.

Текстовая трансляция:

Арест Текебаева

Омурбека Текебаева, лидера партии “Ата Мекен”, арестовали на два месяца 27 февраля по решению Первомайского суда Бишкека. Он будет отбывать этот срок в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности.

Оппозиционера обвиняют в мошенничестве и коррупции вокруг сотового оператора “Мегаком”. Против него возбудили дело по показаниям российского бизнесмена Леонида Маевского, который сказал, что дал Текебаеву взятку в размере 1 млн долларов США. В обмен на эти деньги, со словам Маевского, Текебаев должен был обеспечить покровительство в вопросе передачи акций компании.

Оппозиционера задержали в ночь на 26 февраля в аэропорту “Манас”, сразу после того, как он прибыл из командировки в Австрию.

Задержание Текебаева привело к акциям протеста в его поддержку, которые собрали его однопартийцы из “Ата Мекена”. Митинги прошли 26 и 27 февраля, на них соратники задержанного требовали его освобождения и назвали его преследование “политическим давлением”.

Текебаев – известный критик президента Алмазбека Атамбаева – готовился раскрыть сведения о скрытом имуществе главы государства на Кипре, но так этого не сделал.

Генпрокуратура, в свою очередь, заявила, что Текебаев так и не предоставил им информацию об оффшорах Атамбаева, чтобы они могли проверить эту информацию.