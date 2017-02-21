Полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев заявил, что административный центр и социальные объекты города Баткена планируется перенести на территорию соседнего села Кара-Булак. Причину переноса объяснили «перенаселением» и «тесностью городских объектов».

Халмурзаев сказал Kloop.kg, что депутаты районного кенеша решили выделить 100 гектаров земли села Кара-Булак под строительство новых социальных объектов города и переноса административного центра.

«В прошлом году депутаты поддержали инициативу и выделили землю. […] Город растет. Необходимость о расширении Баткена назревала давно», — сказал он.

По его словам, местность села Кара-Булак подходит для города, потому что находится на равнине и ближе к воде.

Он добавил, что сейчас нет генерального плана нового города, поэтому пока не решены вопросы о его названии, количестве и типах объектов, которые будут строиться.

«Пока нет генплана, мы не можем что-то конкретное говорить. Все станет ясно, когда будет официальный план новой территории города. […] Первостепенными вопросами строительства будут дороги и прочие коммуникации, как канализация, например», — сказал он.

Полпред Баткена не смог сказать конкретный год, к которому власти намереваются построить новый город, но предположил, что потребуются «многие годы».

«Вы же сами понимаете, что это трудоемкая работа и ее не сделать за один день. Потребуются годы», — сказал он.

Баткенцы считают идею о переносе новых социальных объектов города «невообразимой». Активист Дильшад Мавлонов согласен с тем, что город стал маленьким, потому что его население быстро растет.

Он сказал в интервью Kloop.kg, что если земли раздадут частным лицам, тогда новая местность начнет обживаться за счет строительства домов и развития сельского хозяйства на местах.

«Сейчас действительно так и происходит. У людей есть деньги для покупки участков, но самой земли не хватает. Если землю будут выделять таким нуждающимся жителям, то может и появится новая местность», — говорит он.

Однако, по его словам, строительство социальных объектов, дорог и коммуникаций невозможно представить, потому что требуются большие вложения, которых нет в госбюджете. За счет кредиторов и доноров невозможно полностью построить город.

«Например, для строительства одного только здания нужны миллионные вложения. А тут речь идет о целом городе со всеми дорогами и множеством таких объектов. Не знаю, сколько времени нужно, чтобы построить такой полноценный город. За пять-десять лет, точно не получится. […] Доноры решая конкретно одну проблему, не могут все сразу охватить. А кредиторам потом надо будет возвращать долги», — сказал он.

Город Баткен является центром одноименной области. Он был основан в 2000 году после образования Баткенской области в 1999 году. В городе проживают более 25 тысяч жителей. Общая площадь города составляет около пяти тысяч гектаров.