Машина сбила молодую девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на проспекте Молодой Гвардии. У девушки травма головы, милиция ведет следствие.

Автомобиль марки «Хонда Одиссей» с номерами S 8889 AL в 8:25 утра сбил студентку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Молодой Гвардии.

Пресс-секретарь Управления патрульной милиции Таалайбек Бугубаев сказал Kloop.kg, что водитель, который сбил молодую девушку, посадил пострадавшую в свою машину и сам отвез в больницу.

По словам Бугубаева, девушку переправили в травматологический пункт четвертой городской больницы, где и поставили диагноз — у нее закрытая внутричерепная мозговая травма головы и ушиб левой голени.

«Уголовное дело пока не будут возбуждать, пока степень тяжести не выяснится, не пройдет судебно-медицинская экспертиза, техническая экспертиза», — сказал Бугубаев.

Машину, сбившую студентку, водворили на штрафстоянку, ведется следствие.

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