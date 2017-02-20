С конца 2017 года все жители Кыргызстана смогут получать ипотечные кредиты от государства на покупку жилья. Раньше ипотека была доступна только для бюджетников и госслужащих.

Германский фонд развития выделил Кыргызстану 11 миллионов евро, которые государство будет выдавать гражданам в виде ипотечных кредитов на покупку жилья.

Заместитель председателя Государственной ипотечной компании (ГИК) Гульнара Нуркулова сказала Kloop.kg, что если раньше ипотеку могли получать только бюджетники и госслужащие, то с конца 2017 года она станет доступна для всех кыргызстанцев.

«Основным условием соглашения со стороны Германского фонда развития было то, что при предоставлении кредита выдавали всем категориям граждан», — сообщила Нуркулова.

Она сказала, что приоритет в выдаче кредитов будет отдаваться кыргызстанцам, которые проживают вне Бишкека и Оша.

Нуркулова отметила, что на кредит могут претендовать граждане, чья зарплата не превышает 25 тысяч сомов в месяц.

«Ипотечные кредиты будут выдаваться по списку, в порядке очереди. Система очереди “как в советском союзе”. Списки будут формироваться местными органами самоуправления», — сказала заместитель ГИК.

Ипотеку на покупку жилья начали выдавать полтора года назад, в июле 2015 года. С тех пор она была доступна только для бюджетников и госслужащих. Всего за это время Государственная ипотечная компания выдала 834 кредита почти на 1 миллиард сомов.