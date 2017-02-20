Аэропорт Ташкента отказался принимать первый за 25 лет пассажирский рейс из Душанбе. Исторический полет между Узбекистаном и Таджикистаном должен был состояться впервые с 1993 года.

Авиакомпания «Сомон Эйр», самолет которой должен был вылететь из Душанбе в Ташкент, сообщила, что получила запрет с узбекской стороны. Как сообщили в авиакомпании, причины отказа до сих пор неизвестны.

Рейс Душанбе-Ташкент должен был состояться 20 февраля. Таджикистан и Узбекистан договорились полностью наладить авиасообщение впервые за годы независимости двух стран.

Технический рейс из Душанбе в Ташкент со специалистами и гостями на борту был совершен 10 февраля.

Планировалось, что таким образом самолет будет летать из Душанбе в Ташкент и обратно раз в неделю — каждый понедельник, а летом — 2 раза.

Авиарейсы между Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году. Несмотря на общую историю и схожую культуру после развала СССР, отношения между странами остаются прохладными.

Главной причиной «негласной холодной войны» между странами стало намерение Таджикистана построить Рогунскую ГЭС, чтобы решить проблему с постоянной нехваткой электричества в стране.

Однако узбекским властям не понравилось, что Таджикистан сможет увеличить не только запас воды у себя, но и контролировать потоки, идущие в Узбекистан по реке Амурдарье.

Несмотря на возобновившееся авиасообщение, между странами до сих пор действует визовый режим, а границы находятся в заминированном состоянии.

Помимо Узбекистана, в ноябре 2016 года Таджикистан и Россия также договорились о возобновлении авиасообщения в некоторые регионы России.

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