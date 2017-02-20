ГУВД Бишкека утверждает, что молодые люди, которые представились милиционерами и избили охранника в жилом комплексе «Джал-Артис», не имеют отношения к правоохранительным органам.

Жильцы комплекса «Джал-Артис» обратились в милицию, заявив, что охранника их дома избили неизвестные.

По словам одного из жильцов, охранник впустил их, потому что они представились милиционерами и показали удостоверение.

«Они поднялись на 17-й этаж и начали вламываться в дверь иностранного гражданина», — сказал он.

По словам жильцов, мужчины пытались ворваться в квартиру иностранного гражданина.

Пресс-секретарь ГУВД Олжобай Казабаев сказал Kloop.kg, что сотрудников милиции на месте происшествия не было.

По его словам, нападавшими на охранника и квартиру были жильцы этого дома, возмущенные «шумной жизнью» своего соседа.

«Они соседи. Один из них всю ночь шумит и они хотели прийти разобраться, почему он среди ночи буянит. Это были разборки между соседями», — сказал Казабаев.

Казабаев сказал, что было возбуждено уголовное дело по факту «Хулиганство» и задержан один человек. Милиция ведет следствие и ищет других нападавших.

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