Президент США Дональд Трамп заявил, что стране надо не допустить того, что «произошло вчера вечером в Швеции», подразумевая теракт. Однако в Швеции «вчера вечером» не было никакого нападения. Само заявление Трампа стало причиной мемов и шуток в социальных сетях.

Трамп заявил 18 февраля во время митинга своих сторонников во Флориде о «трагических событиях», которые якобы произошли накануне в Швеции. Его речь была посвящена теме миграции в Европе, с которой он связал теракты в Брюсселе, Ницце и Париже.

«Посмотрите, что произошло в Германии, посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции! Кто бы мог поверить, в Швеции! Их огромное количество. У них проблемы, о которых они и не предполагали», — заявил он.

Однако в действительности «вчера вечером в Швеции» не было никаких террористических атак — это подтвердил официальный твиттер-аккаунт Швеции и министерство иностранных дел.

Заявление Трампа стало поводом для шуток — пользователи соцсетей, включая бывшего премьер-министра Швеции Карла Билдта, недоумевали, о каком «теракте» говорил американский президент.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

«Швеция? Теракт? Что он покурил?» — написал в своем твиттере Билдт.

Пока никто ничего не понимал, шведы на всякий случай стали сообщать своим друзьям, что «шведские события» обошли их стороной.

Sorry for being offline. Just wanted to say that I'm OK. #swedenincident #prayforsweden — David Lilja (@dlilja) February 20, 2017

«Простите, что не выходил на связь. Я только хотел сказать, что я в порядке».

«Я выжил в шведской резне».

Другие пользователи начали выдвигать свои версии событий, о которых мог говорить Трамп.

«Террористическая группировка “Аль-Икея” взяла на себя ответственность за взрывы в Швеции в пятницу. Тысячи [террористов] ликовали на улицах, когда вышли новости о теракте. Печально!»

ЭКСКЛЮЗИВНО: Фото резни в “Икее” Стокгольма во время нападения террористов вчера вечером в Швеции #помолимсязаШвецию

«Вот, что на самом деле произошло»

«Никогда не забудем 19 Февраля»

Многие высказывают слова соболезнования и поддержки жертвам шведских событий. Особенно на фоне сообщения о террористическом нападении на Университет Боулинг Грин в штате Огайо, которого тоже на самом деле не было. Тогда старший советник Трампа Киллиан Конвей обвинила в несуществующем теракте двух иракских беженцев, чтобы поддержать закон Трампа о запрете на въезд для граждан мусульманских стран.

«Швеция поддержала нас после резни в “Боулинг Грин”, теперь мы должны поддержать Швецию».

#PrayforSweden nobody knows what happened but I'm sure it's bad. I bet it's the same group responsible for the Bowling Green massacre. — Eric Mewhort (@emewhort) February 20, 2017

«Никто не знает, что произошло в Швеции, но уверен, что это ужасно. Готов поспорить, что за этим стоит та же группировка, что и за Боулинг Грин»

«Je suis что бы там ни произошло в Швеции»

#prayforsweden I am so sad, because of this terror attack IKEA raised their meatball prices. Oh the humanity! — Rex Marvin (@RexMarvin) February 20, 2017

«#помолимсязаШвецию Я в печали, из-за этих террористических атак “Икея” подняла цены на тефтельки. О, человечество!»

«Будь сильной, Швеция»

Спустя сутки после заявления, Дональд Трамп на своей странице в твиттере пояснил, что свое сообщение о том, “что произошло вчера вечером в Швеции” он сделал на основе сюжета канала FoxNews о мигрантах в Швеции.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

Фото: “Рейтер”.