Машина посольства России в Кыргызстане попала в ДТП со смертельным исходом — погиб водитель грузовика, в который врезался автомобиль. Посольство назвало имя человека, который был за рулём, и признало, что не связывалось с родными погибшего на протяжении четырех дней.

Авария со смертельным исходом произошла 16 февраля — автомобиль посольства России в Кыргызстане «Тойота Прадо» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался на высокой скорости в грузовик «Мерседес Бенц Спринтер». В результате столкновения от ран скончался водитель «Спринтера» Евгений Лексин. Что еще известно после четырех дней с момента аварии?

Возбуждено дело

Кыргызская милиция выясняет обстоятельства ДТП. Однако пока не называет имя виновника. Пресс-секретарь Управления патрульной милиции Таалайбек Бугубаев сказал Kloop.kg, что милиция возбудила дело по факту аварии.

Посольство назвало имя водителя

После аварии кыргызские новостные издания сообщили, что за рулём автомобиля посольства находился заместитель директора представительства компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный.

Однако само посольство это опровергает — пресс-секретарь дипломатического представительства Дарья Пахомова сказала Kloop.kg, что машиной управлял первый секретарь посольства Виктор Пухов.

Сама «Роснефть» заявила, что Рясный действительно находился в автомобиле, но сидел на пассажирском сиденье.

Помощь родным погибшего

Родственники погибшего в ДТП — жена и дочь — заявили, что российские дипломаты не связывались с ними, несмотря на заявления представителей посольства России, что они находятся с ними в «тесном контакте».

В интервью Kloop.kg представительница посольства Дарья Пахомова признала, что сотрудники посольства «не смогли дозвониться» до родственников погибшего, но готовы оказать помощь.

«В силу объективных обстоятельств наши сотрудники пытались связаться с семьей, но у них не получилось дозвониться. Мы их ждем в любое удобное для них время для обсуждения более подробной информации оказания помощи», — заявила она.

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