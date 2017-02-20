В полуфинале международного турнира Klippan Lady Open 2017 кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова вырвала победу, несмотря на повреждение ноги. Однако в финале выступить не смогла из-за полученной травмы.

В ⅛ финала соперницей Тыныбековой стала японка Акие Ханаи. Уступая в счете по ходу встречи, кыргызстанка сумела вырвать победу (4:3) и получила путевку в следующую стадию турнира.

В ¼ Тыныбекова встретилась со шведской спортсменкой Элин Нилльсон. Без труда ее одолев (8:1), спортсменка из Кыргызстана вышла в полуфинал турнира.

В полуфинальной схватке соперницей Тыныбековой снова стала представительница Японии — Юзуру Кумано. Проигрывая 4:0, кыргызстанка сумела сократить отставание — 4:2.

Во второй половине встречи Тыныбекова попросила помощи медиков, потому что соперница повредила ей ногу. Но несмотря на травму, спортсменка решила продолжить схватку. Сначала Тыныбекова сумела сравнять счет, а потом и вырвать у японки победу — 9:6.

В финале спортсменку из Кыргызстана ждала россиянка — Валерия Коблова. Ей Тыныбекова проиграла схватку в полуфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Однако реванш за тот проигрыш она взять не смогла.

Главный тренер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Нурбек Изабеков принял решение отказаться от участия в финале турнира, дабы не усугублять травму. Поэтому Айсулуу Тыныбекова получила автоматический проигрыш в финале и лишь серебро турнира.

Традиционный ежегодный турнир по женской борьбе Klippan Lady Open, в котором выступали спортсменки из 22 стран, прошел в шведском городе Клиппан в минувшие выходные. Кыргызстан на этих соревнованиях представляли шесть спортсменок.

Лучший результат показала Тыныбекова, завоевавшая серебро турнира в весовой категории до 58 кг. Пятое место в категории до 75 кг заняла Айпери Медет кызы. В общем зачете по итогам турнира Кыргызстан расположился на девятой строчке.

В конце января Тыныбекова приняла участие в международном турнире «Иван Ярыгин — 2017» в Красноярске, где завоевала золото, без труда одолев в финале россиянку Веронику Чумикову — 13:3.

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