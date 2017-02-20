Кыргызская певица Салтанат Аширова прошла слепое прослушивание седьмого сезона украинского музыкального шоу «Голос страны» ( «Голос країни»). Аширова исполнила песню Fallin и ее выбрал в свою команду украинский певец Потап.

На первом этапе музыкального конкурса — слепые прослушивания — члены жюри прослушивают участников, сидя к ним спиной. Если кто-то из членов жюри впечатлен исполнением конкурсанта, то он оборачивается. Участник конкурса затем должен выбрать, с кем из членов жюри он будет работать дальше.

Аширова исполнила песню Алиши Киз под названием Fallin. После исполнения композиции к ней обернулись два члена жюри — рэпер Потап и певица Джамала.

Джамала попросила Аширову перепеть отрывок из прозвучавшей песни. Аширова пропела, но, несмотря на одобрение других судей, Джамала отказалась брать ее в свою команду.

«Возможно меня после этого назовут вокалистом-задротом, занудой и прочее. Но я могу после этого сказать, что я не участвую в этой битве», — сказала она.

Потап стал приободрять и поддерживать Аширову.

«По правилам нашей программы, пока ты сама не выберешь тренера, то ничего не произойдет. Я не сливаюсь. Я повернулся, потому что в конце услышал, что ты очень стараешься. Сделай свой выбор Джамала или Потап?»

Аширова выбрала Потапа, который на следующих этапах шоу станет ее тренером.

Вместе с Ашировой в команду Потапа попали участницы из Украины Оксана Семченкова и Полина Руль.

Украинское телешоу «Голос страны» — это проект, в котором состязаются певцы. Он состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Жюри и тренерами в телешоу выступают певица Тина Кароль, рэп-исполнитель Потап, музыкант Сергей Бабкин. Также украинская певица Джамала, которая победила в Евровидении 2016 года.

Этот проект — адаптация оригинального формата голландское шоу The Voice of Holland, который ориентирован на поиск профессиональных и разножанровых певцов.

В аналогичном российском телепроекте «Голос» выступал в 2016 году другой кыргызский певец Кайрат Примбердиев. Он стал одним из финалистов и занял третье место в шоу «Голос» на «Первом канале», после чего отправился в турне по России.

Его тренером был российский певец, победитель Евровидения в 2006 году Дима Билан.

По теме: