Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт со счетом 5:0 на зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония).

Хоккейный турнир зимних Азиатских игр в японском городе Саппоро стартовал по традиции за день до открытия Игр – 18 февраля.

В первом же матче сборная Кыргызстана по хоккею разгромила соперников из Кувейта со счетом 5:0. Поединок прошел в рамках группового этапа во втором дивизионе.

С Кувейтом Кыргызстан встречался весной 2015-го года в рамках Кубка вызова Азии. Тогда национальная сборная уступила со счетом 3:9 хозяевам чемпионата и сумела завоевать лишь бронзу.

В прошлом году на этом же турнире Кыргызстан все же сумел добыть золото и поехал на Азиатские игры в статусе действующего победителя Кубка вызова.

На зимних Азиатских играх Кыргызстан попал в группу A второго дивизиона.

Вместе с Катаром, Филиппинами, Бахрейном и Кувейтом. Всего в дивизоне 10 команд, которые разделены на две группы. Победители каждой из групп разыграют между собой серебро и золото, а занявшие вторые места – бронзу.

Следующий матч сборная Кыргызстана сыграет против Филиппин 21-го февраля, 22-го февраля встретится с Бахрейном и 24-го февраля проведет заключительный матч группового этапа против Катара.

Зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония) стартовали 18-го февраля и продлятся до 26-го февраля. Кыргызстан на Играх представят 32 спортсмена в четырех видах спорта.

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