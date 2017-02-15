24-летний Тимур Губаев занимается горнолыжным спортом с малых лет. Его отец — альпинист — начал ставить сына на лыжи в два года, обучая пластике и манере движения.

За свою жизнь Тимур участвовал в десятках местных и международных соревнований, представляя Кыргызстан. Из всех достижений он выделяет три: первенство на местном чемпионате, четвертое место в Чемпионате России и седьмое на Кубке Европы. На недавней Универсиаде в Алмате лучший результат в кыргызской команде тоже показал Тимур — он занял 16 место в состязаниях по сноубордкроссу.

Несмотря на то, что заниматься зимними видами спорта затратно, Тимур считает, что спортсмены должны себя сами обеспечивать. Он не согласен с критикой, которая обрушилась на государство после того, как «Пятый канал» показал, что кыргызские спортсмены поехали на Универсиаду без единой формы и хорошего снаряжения.

В свои 24 года Тимур — самый молодой президент Национальной федерации сноуборда в Центральной Азии. Он понимает, что возможности государства ограничены, и чаще всего сам ищет спонсоров, готовых покрыть расходы на инвентарь.

От государства для него достаточно оплаты билетов и проживания. «По грантам спонсоров мы (Федерация сноуборда) покупаем снаряжение и сами тренируемся. Государство не обязано покупать нам куртки. Неужели вы думаете, в Европе так?» — спрашивает он.

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Тимур считает, что в Кыргызстане подходящий климат для развития горнолыжного спорта, но не хватает инфраструктуры. По его словам, на развитие не надо много денег, а надо учитывать признанные стандарты планирования. Он говорит, что эти стандарты не соблюдаются в Кыргызстане, начиная с самих школ сноубординга.

В Кыргызстане можно проводить масштабные соревнования по зимним видам спорта, но, по словам Тимура, для этого необходимы деньги и соблюдение стандартов. «Нам не хватает внутреннего спорта, обучения навыкам, тренировки нужно проводить не в горах, а на специальной трассе с трамплинами. Спортсмен ведь должен быть готов к прыжку с трамплина на 12 метров. У нас таких нет», — говорит он.

Сноубордист Павел Вакурин также представляет Кыргызстан на международных играх. За все время он побывал более чем в десяти странах мира и прокатился на лучших трассах Ванкувера. С сожалением он говорит, что в Кыргызстане инфраструктура отстает на 30 лет: нет специальных склонов и трамплинов, и нет возможности тренироваться целый год.

Он не согласен с позицией Тимура, что спортсмен может сам все себе позволить. Горнолыжный спорт — дорогостоящее увлечение. Чтобы подняться в гору на снегоходе необходимо заплатить пять тысяч сомов, на канатке — около тысячи. «[…] абонементы на канатки, специальные теплые вещи, проживание — все это обходится в кругленькую сумму», — объясняет Павел.

Но спортсмены уверены, что за последние пять лет инфраструктура горнолыжных баз стала лучше: были построены новые гостиничные дома, появились точки общепита, прокат снаряжения стал доступнее.

Управляющий горнолыжной базы «Ак-Таш» и лыжник Кирилл Иргисцев говорит, что при Советском союзе в Кыргызстане тренировалась сборная СССР по горным лыжам. Но после распада Союза финансирование прекратилось, и спортсмены не смогли себе позволить самостоятельно платить за тренировки.

Иргисцев считает, что в стране в целом мало заинтересованности в развитии зимних видов спорта, несмотря на потенциал, который предлагает гористая местность Кыргызстана. «Ведь кроме удивительной природы, мы пока мало чем можем удивить иностранного гостя», — говорит он.

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