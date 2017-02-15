24-летний Тимур Губаев занимается горнолыжным спортом с малых лет. Его отец — альпинист — начал ставить сына на лыжи в два года, обучая пластике и манере движения.

За свою жизнь Тимур участвовал в десятках местных и международных соревнований, представляя Кыргызстан. Из всех достижений он выделяет три: первенство на местном чемпионате, четвертое место в Чемпионате России и седьмое на Кубке Европы. На недавней Универсиаде в Алмате лучший результат в кыргызской команде тоже показал Тимур — он занял 16 место в состязаниях по сноубордкроссу.

Тимур считает, что спортсмены должны себя сами обеспечивать.

Несмотря на то, что заниматься зимними видами спорта затратно, Тимур считает, что спортсмены должны себя сами обеспечивать. Он не согласен с критикой, которая обрушилась на государство после того, как «Пятый канал» показал, что кыргызские спортсмены поехали на Универсиаду без единой формы и хорошего снаряжения.

В свои 24 года Тимур — самый молодой президент Национальной федерации сноуборда в Центральной Азии. Он понимает, что возможности государства ограничены, и чаще всего сам ищет спонсоров, готовых покрыть расходы на инвентарь.

От государства для него достаточно оплаты билетов и проживания. «По грантам спонсоров мы (Федерация сноуборда) покупаем снаряжение и сами тренируемся. Государство не обязано покупать нам куртки. Неужели вы думаете, в Европе так?» — спрашивает он.

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Тимур считает, что в Кыргызстане подходящий климат для развития горнолыжного спорта. Фото: Эдиль Байызбеков

Тимур считает, что в Кыргызстане подходящий климат для развития горнолыжного спорта, но не хватает инфраструктуры. По его словам, на развитие не надо много денег, а надо учитывать признанные стандарты планирования. Он говорит, что эти стандарты не соблюдаются в Кыргызстане, начиная с самих школ сноубординга.

В Кыргызстане можно проводить масштабные соревнования по зимним видам спорта, но, по словам Тимура, для этого необходимы деньги и соблюдение стандартов. «Нам не хватает внутреннего спорта, обучения навыкам, тренировки нужно проводить не в горах, а на специальной трассе с трамплинами. Спортсмен ведь должен быть готов к прыжку с трамплина на 12 метров. У нас таких нет», — говорит он.

Павел Вакурин побывал более чем в десяти странах мира и прокатился на лучших трассах Ванкувера.

Сноубордист Павел Вакурин также представляет Кыргызстан на международных играх. За все время он побывал более чем в десяти странах мира и прокатился на лучших трассах Ванкувера. С сожалением он говорит, что в Кыргызстане инфраструктура отстает на 30 лет: нет специальных склонов и трамплинов, и нет возможности тренироваться целый год.

Он не согласен с позицией Тимура, что спортсмен может сам все себе позволить. Горнолыжный спорт — дорогостоящее увлечение. Чтобы подняться в гору на снегоходе необходимо заплатить пять тысяч сомов, на канатке — около тысячи. «[…] абонементы на канатки, специальные теплые вещи, проживание — все это обходится в кругленькую сумму», — объясняет Павел.

Но спортсмены уверены, что за последние пять лет инфраструктура горнолыжных баз стала лучше: были построены новые гостиничные дома, появились точки общепита, прокат снаряжения стал доступнее.

Кирилл Иргисцев катается на лыжак с 13 лет. Фото: Эдиль Байызбеков

Управляющий горнолыжной базы «Ак-Таш» и лыжник Кирилл Иргисцев говорит, что при Советском союзе в Кыргызстане тренировалась сборная СССР по горным лыжам. Но после распада Союза финансирование прекратилось, и спортсмены не смогли себе позволить самостоятельно платить за тренировки.

Кирил Иргисцев считает, что страна не заинтересована в развитии спорта. Фото: Эдиль Байызбеков

Иргисцев считает, что в стране в целом мало заинтересованности в развитии зимних видов спорта, несмотря на потенциал, который предлагает гористая местность Кыргызстана. «Ведь кроме удивительной природы, мы пока мало чем можем удивить иностранного гостя», — говорит он.

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