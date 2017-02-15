Президент Алмазбек Атамбаев вернул на доработку в парламент законопроект «О конфликте интересов» из-за «размытых формулировок». В проекте закона прописан запрет на участие чиновников в обсуждении, разработке актов, если они или их родственники имеют «личную заинтересованность» в этом.

Президент посчитал, что в законопроекте «размыты формулировки», и его принятие в нынешнем виде может привести к тому, что чиновники еще больше «забюрокаратизируют» предоставление госуслуг.

Президент обратил особое внимание на статью 11 законопроекта, которая запрещает чиновникам разрабатывать или участвовать в обсуждении и принятии актов, если они или их родственники «заинтересованы» в этом.

«Указанная формулировка позволяет вольную трактовку любого действия, осуществляемого должностным лицом при исполнении своих полномочий и функций, и не ведет к выявлению реальных фактов возникновения конфликта интересов», — сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Президент считает, что «размытость» формулировок не даст привлечь нарушителя к ответственности или приведет к тому, что добросовестные сотрудники будут получать необоснованные претензии.

«Должностные лица будут избегать принятия даже самых необходимых и простых решений и еще более бюрократизировать […] оказание государственных услуг», — написано в сообщении.

Также президент обратил внимание на то, что в законопроекте не прописано в разработке какого конкретно акта не должен участвовать заинтересованный чиновник. Он считает, что если под термином «акт» понимается закон или постановление правительство, то любого депутата или члена правительства можно обвинить в конфликте интересов.

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