Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочим визитом в Бельгию. Там он встретится с руководством Евросоюза. Затем Атамбаев отправится в Мюнхен, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Атамбаев встретится с королем Бельгии Филиппом, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

Стороны собираются подписать двусторонние документы для «углубления» сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом.

Кроме этого, Атамбаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Там он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они собираются обсудить региональные и международные вопросы.

Последний раз Атамбаев встречался с представителями Европейского союза 14 июля 2016 года, когда в Бишкек с официальным визитом прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

Тогда Атамбаев призвал Евросоюз найти компромисс по вопросу антироссийских санкций. Меркель сказала, что для этого должно пройти «определенное время».

Меркель тогда напомнила Атамбаеву о деле осужденного на пожизненный срок правозащитника Азимжана Аскарова. Она сказала, что Атамбаев пообещал ей, что дело Аскарова будет рассмотрено «абсолютно прозрачно». Сам Атамбаев тогда сказал, что дело будет «детально рассмотрено заново».

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