Несмотря на обещания мэра Бишкека Албека Ибраимова, застройщик начал строительные работы на месте парка «Слоники». Местные жители выступают против и вновь пытаются предотвратить застройку.

Местные жители сообщили, что на месте парка «Слоники», который расположен на пересечении улиц Айни и Алиаскара Токтоналиева, работники компании-застройщика TS-Group начали рыть котлован. В начале января на мирном митинге мэр Албек Ибраимов пообещал, что парк будет сохранен.

«Там ничего не будет строиться, потому что нет разрешения», – сказал он.

Глава фонда «Городские инициативы» Раушана Саркеева написала в фэйсбуке, что застройщик начал столбить площадку под строительство на территории парка.

«Разрешение на строительство представители застройщика не показали. Это значит, что стройка незаконна», — написала она.

Жительница одного из домов, расположенного рядом со сквером «Слоники», Нина Чернышова сообщила в интервью Kloop.kg, что представители мэрии и Бишкекглавархитектуры, которые прибыли на место, подтвердили, что строительство незаконно.

«Мэр в день избрания его мэром сказал, что стройки на этой площадке не будет. У нас тут площадка асфальтированная, оборудованная для футбола, баскетбола, волейбола, сейчас все это уничтожают. […] Сняли сетку, ставят свои столбы и демонтируют слоников – бетонные фигурки», – сказала Чернышова.

Глава компании TS-Group Мирлан Рыскулов заявлял в начале января, что стройка была запланирована, а на месте сквера будет построено волейбольное поле по поручению мэрии.

Директор предоставил эскизы района и сказал, что планирует лишь реставрировать парк, а не возводить на его месте здание. Деревья, по его словам, были срублены также для восстановления территории парка.

Однако позже он сознался, что строительство здания все же планируется, а фигуры животных собираются расположить с «максимальной экономией места».

Проверка прокуратуры

Местные жители обращались с заявлением в городскую прокуратуру. В ответ на на их обращение была проведена проверка законность строительства.

Прокуратура установила, что при заключении договора аренды мэрия Бишкека нарушила Земельный кодекс и постановления депутатов Бишкекского горкенеша.

Работники «Зеленстроя» по заказу застройщика вырубили 57 деревьев, несмотря на то, что у строительной компании не было разрешения, а проект не был согласован с Бишкекглавархитектурой.

По этому факту городская прокуратура возбудила дело и направила предписание в Бишкекглавархитектуру о незамедлительном устранении нарушений закона, а также в Бишкекское управление Госэкотехинспеции об остановке незаконного строительства.

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