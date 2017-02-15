Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, который предусматривает единые требования для оформления герба и флага Кыргызстана. Теперь правительство должно разработать стандарт, по которому будет изображаться госсимволика.
Отдел информационной политики президента сообщил, что сейчас нет единых стандартов для изображения герба и флага.
«При использовании государственной символики допускается множество различных вариантов без учета единых требований к оформлению и дизайну», — говорится в сообщении.
По идее, при изображении герба и флага госорганы должны сверять их с «эталонами», которые хранятся в резиденции президента.
«Изображения государственного флага и герба, независимо от размеров должны в точности соответствовать стандартам цветного или черно-белого изображения, которые хранятся в резиденции президента», — говорится в сообщении.
Теперь правительство будет разрабатывать единые требования, по которым должны изображаться флаг и герб.
Как сообщает отдел информационной политики президента, проблема различного дизайна государственной символики была выявлена, когда государство начало разработку дизайна флага и герба для электронных удостоверений личности кыргызстанцев.
«Принятым законом имеющийся пробел устраняется», — заключили они.
Арт-директор маркетингового бюро I-Media Нурбек Насыранбеков вместе со своими коллегами в октябре 2016 года разработали единый вариант герба.
Тогда дизайнеры и их друзья обращались в правительство, но не смогли найти те самые «эталоны», которые хранятся в госрезиденции.
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Соавтор: Нигина Мамадалиева.