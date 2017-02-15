Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, который предусматривает единые требования для оформления герба и флага Кыргызстана. Теперь правительство должно разработать стандарт, по которому будет изображаться госсимволика.

Отдел информационной политики президента сообщил, что сейчас нет единых стандартов для изображения герба и флага.

«При использовании государственной символики допускается множество различных вариантов без учета единых требований к оформлению и дизайну», — говорится в сообщении.

По идее, при изображении герба и флага госорганы должны сверять их с «эталонами», которые хранятся в резиденции президента.

«Изображения государственного флага и герба, независимо от размеров должны в точности соответствовать стандартам цветного или черно-белого изображения, которые хранятся в резиденции президента», — говорится в сообщении.

Теперь правительство будет разрабатывать единые требования, по которым должны изображаться флаг и герб.

Как сообщает отдел информационной политики президента, проблема различного дизайна государственной символики была выявлена, когда государство начало разработку дизайна флага и герба для электронных удостоверений личности кыргызстанцев.

«Принятым законом имеющийся пробел устраняется», — заключили они.

Арт-директор маркетингового бюро I-Media Нурбек Насыранбеков вместе со своими коллегами в октябре 2016 года разработали единый вариант герба.

Тогда дизайнеры и их друзья обращались в правительство, но не смогли найти те самые «эталоны», которые хранятся в госрезиденции.

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Соавтор: Нигина Мамадалиева.