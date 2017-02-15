Пятнадцатилетний Йохан Рамирес в ноябре 2016 года был первым, кто прибыл на место крушения самолета, в котором находилась команда бразильского клуба «Шапекоэнсе». Он стал спасать выживших и помог спасателям добраться до места крушения. Узнав о тяжелом положении семьи школьника, бразильцы построили ему дом.

Йохан проживал вместе с отцом в колумбийской провинции Антиокия в районе города Ла Уньон, недалеко от места, в котором потерпел крушение самолет с бразильскими футболистами.

Увидев падение самолета, мальчик первым побежал спасать людей. Когда пожарные и медики прибыли, он помог им добраться до места падения лайнера.

Благодаря спасателям и школьнику, из под обломков самолета были вызволены и спасены шесть человек – три футболиста, журналист и два члена экипажа.

Неравнодушные бразильцы, узнав об этой истории и том, что Йохан и его отец живут в полуразрушенной лачуге, решили отблагодарить мальчика и построили ему дом.

В Бразилии мальчика прозвали «ангелом». Он и его отец теперь будут жить в новом доме, раскрашенном в цвета «Шапекоэнсе».

Также после авиакатастрофы на Йохана обратили внимание футболисты мадридского «Реала». Они познакомились с подростком и пригласили его посетить игру клуба 23-го тура против «Эспаньола».

Самолет, на борту которого летели игроки бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», разбился в ноябре прошлого года в горах Колумбии. На борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа, выжило шесть человек.

Кроме футболистов, в самолете находился весь тренерский штаб клуба, 20 журналистов и технический персонал.

Клуб летел в Колумбию для участия в Южноамериканском кубке. В финале «Шапекоэнсе» должен был встретиться с местным «Атлетико Насьональ».

«Шапекоэнсе», который занимал девятое место в чемпионате Бразилии, должен был отыграть самый большой и важный матч в своей истории. Бразильский клуб впервые вышел в финал континентального кубка.

После трагедии футболисты «Атлетико Насьональ» приняли решение отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе». За что позже были награждены ФИФА специальной наградой «За честную игру».



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