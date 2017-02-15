Президент подписал законопроект, который предусматривает возможность регистрации недвижимости в интернете. Госрегистр будет разрабатывать новую онлайн-систему около полугода.

Как утверждают в аппарате президента, онлайн-регистрация позволит снизить вероятность коррупции и упростит процесс регистрации недвижимости.

Онлайн-регистрация «минимизирует» контакт между гражданами и сотрудниками регистрационной службы.

Представитель Департамента по регистрации недвижимости Токтосун Жакшылыков сказал в интервью Kloop.kg, что через полгода ведомство полностью разработает систему и порядок регистрации.

По словам Жакшылыкова, зарегистрировать недвижимость можно будет через онлайн-портал ГРС. Для этого будут использоваться электронные цифровые подписи заявителя и сотрудника госоргана.

«Мы рассчитываем на то, что с заменой паспортов на биометрические, там будут электронные подписи заявителей», — сказал Жакшылыков.

Регистрация недвижимости — оформление прав на недвижимое имущество.



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