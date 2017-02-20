Вице-президент компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован из-за коррупционного скандала, который ранее привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Запрос на арест одного из самых богатых бизнесменов страны, вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, прокуратура направила еще в январе. Тогда суд отклонил запрос.

В феврале суд Южной Кореи одобрил запрос прокуратуры. Теперь Ли Чжэ Ён будет дожидаться решения суда в тюрьме. Сейчас он содержится в одиночной камере.

Влиятельного бизнесмена подозревают в передаче крупных сумм денег в фонды Чхве Сун Пиль – бизнесвумен, больше известной мировой общественности, как лучшая подруга президента Южной Кореи и серый кардинал корейской политики.

Чхве Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. Дружба с арестованной стоила президенту Южной Кореи Пак Кын Хе политической карьеры – ей объявили импичмент.

По версии следствия, лучшая подруга президента заставляла крупных представителей бизнеса вносить многомиллионные пожертвования в свои фонды. Samsung Electronics, по мнению прокуратуры, внес около 36 миллионов долларов (41 миллиард вон).

Прокуратура считает, взнос Ли Чжэ Ёна не был просто фактом благотворительности. Сумма в 41 миллиард вон была передана в фонд для того, чтобы правительство закрыло глаза на передачу руководящего поста главы многомиллионной корпорации по наследству.

Ранее отец Ли Чжэ Ёна Ли Гон Хи, который является президентом Samsung, перенес инфаркт. Это сделало Ли Чжэ Ёна, занимающего пост вице-президента, фактическим главой компании.

Юристы Samsung Group настаивают на непричастности своего главы к коррупционному скандалу. Но также признают факт передачи 20 миллиардов вон двум фондам Чхве Сун Силь – в качестве пожертвований.

После скандала акции Samsung Electronics упали на полпроцента, а бумаги Samsung C & T Corp – на три процента.

Адвокаты Чхве Сун Силь, арестованной в декабре 2016 года, также настаивают на невиновности своей подзащитной. Ее обвиняют не только в незаконном сборе средств с бизнеса, но и в преступном влиянии на президента.

Корейские журналисты нашли ряд секретных документов южнокорейского президента Пак Кын Хе, в которые рукой ее подруги были внесены правки. Это породило недоверие к президенту и подозрения, что Чхве Сун Силь пользуется своим влиянием для корыстных целей.

Чхве Сун Силь не являлась политиком, не занимала государственных постов, и не должна была иметь доступ к секретным документам.

Именно расследования деятельности фондов Чхве Сун Силь привели к тому, что народ Южной Кореи вышел на акции протеста с плакатами «Пак Кын Хе, уходи!» и объявил своему президенту вотум недоверия.

Следствие считает, что президент Южной Кореи знала о том, что Чхве Сун Силь заставляет бизнесменов делать пожертвования в свои фонды. В декабре 2016 года главе государства объявили импичмент.

Пак Кын Хе была первой женщиной президентом в Южной Корее и считалась одной из самых влиятельных женщин мира. Выборы президента Южной Кореи должны состояться в 2017 году.

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