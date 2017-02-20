Вице-президент компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён арестован из-за коррупционного скандала, который ранее привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Запрос на арест одного из самых богатых бизнесменов страны, вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, прокуратура направила еще в январе. Тогда суд отклонил запрос.

В феврале суд Южной Кореи одобрил запрос прокуратуры. Теперь Ли Чжэ Ён будет дожидаться решения суда в тюрьме. Сейчас он содержится в одиночной камере.

Влиятельного бизнесмена подозревают в передаче крупных сумм денег в фонды Чхве Сун Пиль – бизнесвумен, больше известной мировой общественности, как лучшая подруга президента Южной Кореи и серый кардинал корейской политики.

Чхве Сун Силь. Фото: 뉴스토마토

Чхве Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. Дружба с арестованной стоила президенту Южной Кореи Пак Кын Хе политической карьеры – ей объявили импичмент.

По версии следствия, лучшая подруга президента заставляла крупных представителей бизнеса вносить многомиллионные пожертвования в свои фонды. Samsung Electronics, по мнению прокуратуры, внес около 36 миллионов долларов (41 миллиард вон).

Прокуратура считает, взнос Ли Чжэ Ёна не был просто фактом благотворительности. Сумма в 41 миллиард вон была передана в фонд для того, чтобы правительство закрыло глаза на передачу руководящего поста главы многомиллионной корпорации по наследству.

Ли Чжэ Ен. Фото: Koo Yoon-sung \ REUTERS

Ранее отец Ли Чжэ Ёна Ли Гон Хи, который является президентом Samsung, перенес инфаркт. Это сделало Ли Чжэ Ёна, занимающего пост вице-президента, фактическим главой компании.

Юристы Samsung Group настаивают на непричастности своего главы к коррупционному скандалу. Но также признают факт передачи 20 миллиардов вон двум фондам Чхве Сун Силь – в качестве пожертвований.

После скандала акции Samsung Electronics упали на полпроцента, а бумаги Samsung C & T Corp – на три процента.

Корейцы вышли на акции протеста с плакатами «Пак Кын Хе, уходи!» Фото: AFP

Адвокаты Чхве Сун Силь, арестованной в декабре 2016 года, также настаивают на невиновности своей подзащитной. Ее обвиняют не только в незаконном сборе средств с бизнеса, но и в преступном влиянии на президента.

Корейские журналисты нашли ряд секретных документов южнокорейского президента Пак Кын Хе, в которые рукой ее подруги были внесены правки. Это породило недоверие к президенту и подозрения, что Чхве Сун Силь пользуется своим влиянием для корыстных целей.

Чхве Сун Силь не являлась политиком, не занимала государственных постов, и не должна была иметь доступ к секретным документам.

Именно расследования деятельности фондов Чхве Сун Силь привели к тому, что народ Южной Кореи вышел на акции протеста с плакатами «Пак Кын Хе, уходи!» и объявил своему президенту вотум недоверия.

Пак Кын Хе. Фото: 뉴스토마토

Следствие считает, что президент Южной Кореи знала о том, что Чхве Сун Силь заставляет бизнесменов делать пожертвования в свои фонды. В декабре 2016 года главе государства объявили импичмент.

Пак Кын Хе была первой женщиной президентом в Южной Корее и считалась одной из самых влиятельных женщин мира. Выборы президента Южной Кореи должны состояться в 2017 году.

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