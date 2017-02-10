Впервые за 25 лет в ташкентском аэропорту приземлился пассажирский самолет из Душанбе. Пассажирское авиасообщение было прекращено между Узбекистаном и Таджикистаном с 1993 года.

Самолёт таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» приземлился в Ташкенте 10 февраля. По сообщению компании, рейс был техническим, без пассажиров.

Полностью пассажирские сообщения между Душанбе и Ташкентом возобновятся 20 февраля.

До конца зимы рейс будет совершаться раз в неделю — по понедельникам, а летом два раза — по понедельникам и четвергам.

В среднем полет между двумя городами занимает 45 минут. Стоимость билета в одну сторону составит около 150 долларов США.

Помимо упрощения маршрута между двумя странами, авиакомпании также смогут расширить географию полётов при помощи транзитных рейсов из аэропорта Ташкента в другие страны мира.

Авиарейсы между двумя Таджикистаном и Узбекистаном были прекращены в 1993 году. Несмотря на общую историю и схожую культуру после развала СССР, отношения между странами остаются прохладными.

Главной причиной «негласной холодной войны» между странами стало намерение Таджикистана построить Рогунскую ГЭС, чтобы решить проблему с постоянной нехваткой электричества в стране.

Однако узбекским властям не понравилось, что Таджикистан сможет увеличить не только запас воды у себя, но и контролировать потоки, идущие в Узбекистан по реке Амурдарье.

Несмотря на возобновившееся авиасообщение, между странами до сих пор действует визовый режим, а границы находятся в заминированном состоянии.

Помимо Узбекистана, в ноябре 2016 года Таджикистан и Россия также договорились о возобновлении авиасообщения в некоторые регионы России.

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