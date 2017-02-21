Министерство чрезвычайных ситуаций доставит продукты питания и листы шифера для пострадавших от обильного снегопада жителей Чаткальского айыльного округа и села Каныш-Кыя Джалал-Абадской области. Машины с гумпомощью ранее застряли в дороге из-за снежного бурана.

МЧС пообещало, что 21 февраля жители Чаткальского айыльного округа и села Каныш-Кыя получат продукты питания и 120 листов шифера.

Чаткальцы пожаловались на то, что у них заканчивается еда из-за снегопада, который шел почти неделю. В некоторых местах снежные сугробы достигали трех метров в высоту.

Гуманитарную помощь в Чаткальский район должны были направить еще 17 февраля — на следующий день после введения режима чрезвычайной ситуации. Но, как сообщает МЧС, машины с грузом застряли в дороге из-за «снежного бурана».

«На перевале Чапчыма был снежный буран, плохая видимость и лавиноопасность. Оперативной группе МЧС КР под руководством заместителя министра Равшана Рысбаева пришлось развернуться. Автомашины с гумгрузом были временно приостановлены», — сообщает МЧС.

Житель села Ак-Таш Чаткальского айыльного округа Жанарбек Рысдоолотов сказал 17 февраля в интервью Kloop.kg, что 200 жителей нуждаются в гуманитарной помощи.

«В наших магазинах осталась одна мука. Но разве можно только ей одной питаться? Поэтому сельчане обращаются к народу Кыргызстана и нашим властям с просьбой о помощи», — сказал он.

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