Визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан планируется на конец февраля. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Путин обсудят результаты вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько рассказал, что во время визита Путина в Кыргызстан, президенты двух государств обсудят сотрудничество за 25 лет.

«Наше двустороннее сотрудничество, торгово-экономическое, гуманитарное и военно-политическое сотрудничество», — сказал Крутько.

Крутько сказал, что через неделю после визита Путина в Кыргызстане планируется заседание межправительственного комитета по вопросам ЕАЭС.

«Хочу напомнить, что в этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС. Также в этом году мы будем отмечать трехлетие со дня вступления Кыргызстана в ЕАЭС. На этот счет много споров со стороны объективных наблюдателей и аналитиков, но плюсов больше. Если представить, что если бы Кыргызстана отказался вступать в этот союз, то худших последствий мы не смогли мы перечесть», — считает посол России в Кыргызстане.

Провал интеграции Кыргызстана в ЕАЭС

Депутаты кыргызского парламента от оппозиционных фракций «Ата-Мекен» и «Онугуу-Прогресс» в начале февраля требовали отставки правительства, обвинив премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в провале интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

Также заслушала отчет правительства по результатам вступления в ЕАЭС и фракция «Республика — Ата-Журт». Лидер фракции Омурбек Бабанов раскритиковал работу кабинета министров по интеграции страны в объединение и сказал, что «Кыргызстан должен найти свое место в ЕАЭС».

Отчет Жээнбекова об итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС был заслушан парламентом 2 февраля.

Премьер-министр сообщил, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС, за 2016 год экспорт продукции снизился на 8,1 процента, а импорт на 18,5 процента.

Списание долга и Верхненарынские ГЭС

Последний официальный визит Путина в Кыргызстан проходил в сентябре 2012 года.

Тогда Россия списала Кыргызстану самый большой долг за историю независимости страны — почти 500 млн долларов.

В тот же день визита 189 млн долларов были официально списаны, а остальные 300 млн Россия начала списывать Кыргызстану равными долями в течение 10 лет, начиная с 2016 года.

Стороны также договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС.

Но в 2015 году Атамбаев заявил, что Кыргызстан выйдет из соглашения, потому что Россия больше не может продолжать финансирование из-за экономического кризиса.

Созданная по этому вопросу депутатская комиссия в Кыргызстане заключила, что стоимость объектов, которые построены в Нарынской области, завышена в два раза. Депутаты попросили правительство провести международный аудит затрат на строительство.

После одностороннего выхода из соглашения, Российская сторона потребовала от Кыргызстана вернуть 37 млн долларов, потраченные на строительство ГЭС.

Однако кыргызская сторона заявила, что вернет деньги только после международного аудита. Российская сторона в свою очередь отказалась оплачивать услуги аудиторов, которые обойдутся в 2 млн долларов США.

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