Соревнования по зимнему ралли прошли в воскресенье 19 февраля. Поучаствовать в зимних гонках по бездорожью смогли как автомобилисты, так и владельцы квадроциклов.







Организатором зимнего ралли выступил автомобильный клуб Offroad Kings. Это уже второе мероприятие такого формата, организованное клубом.







Соревнования прошли в районе, известным под названием «Купола» — недалеко от аэропорта «Манас».







Для того, чтобы поучаствовать в гонках по зимнему бездорожью, достаточно было иметь водительские права, автомобиль и достигнуть совершеннолетия.







Основные соревнования проводились с участием легковых автомобилей, разделенных на два класса: полный привод и монопривод. По итогам трех заездов победителем в классе монопривод стал Роман Комаров на “Ауди 90”, в классе полный привод Алишер Турдиев на “ВАЗ 2108”. Параллельно проходили гонки на джипах.







В заезде приняли участие 14 экипажей. Некоторые водители предусмотрительно сняли бамперы, чтобы не потерять их на трассе.







Команды показали высокий уровень вождения, чем порадовали собравшихся зрителей. Правда кто-то так и не дошел до финиша.







В заключение зимнего ралли выступили гонщики на квадроциклах.







Кроме команд, заявленных на участие в гонках, к ралли присоединились и зрители, приехавшие на своем авто. Потерянные бамперы и автомобили, застрявшие в бездорожье, компенсировались адреналином и хорошим настроением.

Организаторы планируют проводить подобные мероприятия и дальше, но хотят вывести их на более профессиональный уровень.

Фото: Рустем Ильясов

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