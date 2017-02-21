Соревнования по зимнему ралли прошли в воскресенье 19 февраля. Поучаствовать в зимних гонках по бездорожью смогли как автомобилисты, так и владельцы квадроциклов.
Организатором зимнего ралли выступил автомобильный клуб Offroad Kings. Это уже второе мероприятие такого формата, организованное клубом.
Соревнования прошли в районе, известным под названием «Купола» — недалеко от аэропорта «Манас».
Для того, чтобы поучаствовать в гонках по зимнему бездорожью, достаточно было иметь водительские права, автомобиль и достигнуть совершеннолетия.
Основные соревнования проводились с участием легковых автомобилей, разделенных на два класса: полный привод и монопривод. По итогам трех заездов победителем в классе монопривод стал Роман Комаров на “Ауди 90”, в классе полный привод Алишер Турдиев на “ВАЗ 2108”. Параллельно проходили гонки на джипах.
В заезде приняли участие 14 экипажей. Некоторые водители предусмотрительно сняли бамперы, чтобы не потерять их на трассе.
Команды показали высокий уровень вождения, чем порадовали собравшихся зрителей. Правда кто-то так и не дошел до финиша.
В заключение зимнего ралли выступили гонщики на квадроциклах.
Кроме команд, заявленных на участие в гонках, к ралли присоединились и зрители, приехавшие на своем авто. Потерянные бамперы и автомобили, застрявшие в бездорожье, компенсировались адреналином и хорошим настроением.
Организаторы планируют проводить подобные мероприятия и дальше, но хотят вывести их на более профессиональный уровень.
Фото: Рустем Ильясов
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