Департамент государственных закупок предложил новую поправку в закон «О госзакупках», по которой госучреждения смогут закупать продукцию на сумму до 1 миллиона сомов, не объявляя тендер.

Директор Департамента государственных закупок Улан Даникеев сказал, что метод закупки без объявления тендера придаст «мобильности и гибкости» госучреждениям.

«Это значит, что все госучреждения при минимальной пороговой сумме в размере 1 млн сомов по каждой статье расходов смогут проводить закупку методом прямого заключения. Мы уверены, что это даст мобильности и гибкости закупающим организациям», — считает Даникеев.

Он отметил, что государственные учреждения в любом случае будут размещать объявление на сайт госзакупок, но всего на несколько дней для «мониторинга цен».

«После мониторинга цен они смогут убрать объявление и провести сделку методом прямого заключения. Размещение на веб-портале обязательно, это делается для учета и контроля со стороны гражданского общества», — сказал Даникеев.

Он добавил, что проект закона уже находится на рассмотрении правительства.

Глава общественного совета при Министерстве финансов Бакыт Сатыбеков сказал в интервью Kloop. kg, что такая норма потенциально может привести к коррупции.

“Миллион сомов все равно до сих пор достаточно большая сумма при закупках у нас в стране, мы не такие богатые. По сути, можно купить одну или две автомашины. Это немаленькая сделка. Госорганы хотят на 15 тысяч долларов закупки без тендеров. Здесь есть коррупционный риск”, — сказал он.

Председатель Счетной палаты Улукбек Марипов 17 февраля на заседании фракции СДПК возмутился тем, что закон «О госзакупках» не справился с главной задачей, поставленной государством — борьбой с коррупцией.

«Объявление публикуется на электронном портале госзакупок, компьютер дает рекомендации, но в конечном итоге победителей определяет тендерная комиссия, то есть обратно же решает человек. Здесь содержится большой коррупционный потенциал», — сказал Марипов.

Он сказал, что самые большие нарушения закона Счетная палата выявляет в управлениях капитального строительства.

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