Мэрия Бишкека устанавливает железобетонные ограждения под мостом на проспекте Мира для безопасности водителей и предотвращения ДТП.

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» устанавливает металлические ограждения на проспекте Манаса, а также ремонтирует арыки по обе стороны дороги на всей протяженности проспекта.

Работники уже демонтировали декоративную клумбу на средней полосе дороги. Под мостом будет установлено 90 железобетонных ограждений.

«Ограждения устанавливаются для безопасности водителей и предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в мэрии.

Также в целях подготовки к предстоящему поливному сезону устанавливаются новые арыки от проспекта Жибек-Жолу до государственной резиденции.

Все ремонтные работы на этом участке дороги будут закончены до конца февраля.

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