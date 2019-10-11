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Экс-телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев в интервью журналистам радио «Азаттык» подтвердил информацию о том, что подарил два джипа Chevrolet Suburban пограничниками и милиционерам в Баткенской области.

«Сами видите, что происходит на границе, поэтому я от чистого сердца решил сделать подарок. Я подарил эти машины нашим пограничникам и внутренним войскам МВД. Сейчас эти автомобили находятся у пограничников. Но они почему-то сказали, что не получали […] Мы не хотели делать из этого пиар, как так получилось, что это вылезло в интернете, даже не знаю. Я там даже чаю не выпил. Просто передали машины, попросили благословения и ушли», — пояснил Мамбеталиев.

В интервью изданию vesti.kg он также рассказал, что купил приобрел два джипа в 2012 году по цене 62 тысячи евро за каждую машину. По его словам, изначально машины были белого цвета, но затем их перекрасили в цвет хаки «в целях безопасности».

«Вес одной машины составляет около 5 тонн. Автомобили бронированные — это B7. […] Там даже дно и колеса бронированные. Если пробьют колеса, там внутри есть специальный компрессор, который сам подкачивает колесо до 5 пробоин и увезет еще примерно на 15 км», — объяснил Мамбеталиев.



Он добавил, что если ему скажут забрать автомобили, то, возможно, он отдаст внедорожники на благотворительные цели.

В пресс-службе МВД вновь опровергли факт получения джипов. В погранслужбе заявили, что на кадрах видео, которое появилось в интернете, их сотрудников нет и внедорожник они не получали.

В социальных сетях 9 октября появилось видео, где Эркин Мамбеталиев вручил ключи от внедорожников двум мужчинам в военной форме.

В МВД назвали «неправдой» информацию о подаренных Мамбеталиевым джипах. Согласно информации, распространенной министерством, эти два внедорожника «были остановлены патрульной службой Кадамжайского района Баткенской области за тонировку на передних боковых стеклах». Сотрудники милиции составили протокол и оштрафовали владельца. Однако позже пресс-релиз об этом был удален с сайта.

Однако позже пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова рассказала «Клоопу», что два джипа Chevrolet Suburban пригнали на территорию Кадамжайского РОВД вечером 7 октября. По ее словам, ей не было известно, зачем автомобили привезли к отделению милиции.

Кто такой Мамбеталиев?

Мамбеталиев был телохранителем бывшего президента Алмазбека Атамбаева до 2005 года. Его связывают с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым.

По данным радио «Азаттык», он являлся членом организованной преступной группировки и привлекался к ответственности по обвинению в убийстве восьми человек в 2005 году. Суд признал его виновным в соучастии убийства трех человек.

Родственники и адвокаты продолжали настаивать на его невиновности и в 2010 году его дело пересмотрели по вновь открывшимся обстоятельствам. Его отпустили после пересмотра дела.