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В Федерации футбола Кыргызстана (ФФКР) сообщили «Клоопу» , что из-за инцидента с болельщиком организации грозит штраф. Размер штрафа установят представители ФИФА, которые были на матче между сборными Кыргызстана и Мьянмы.

«В данной ситуации нам остается лишь ожидать решения по этим рапортам [отправленным в ФИФА] и рассмотрения этого дела. Точная сумма штрафа нам пока неизвестна», — сообщила пресс-секретарь федерации футбола Кыргызстана.

ФФКР ранее уже штрафовали за то, что во время матчей на поле выбегали болельщики. В 2015 году ФИФА оштрафовала кыргызскую федерацию на 28 тысяч долларов.

«Тогда [штраф] был по трем пунктам — выбежавший на поле болельщик, выброшенные [на газон] бутылки и перенасыщение стадиона», — объяснили в ФФКР.

Там добавили, что не могут привлечь болельщика к выплате штрафа или запретить ему посещение следующих матчей.

Матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы прошел в Бишкеке вечером 10 октября, игра закончилась со счетом 7 — 0 в пользу кыргызских футболистов. Неизвестный мужчина выбежал на поле в конце матча, обнял вратаря сборной Кыргызстана, после чего сдался милиционерам.

По данным издания Kaktus Media, на болельщика возбуждено уголовное дело по статье статье «Мелкое хулиганство». Ему грозит штраф либо ограничение свободы.