Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, бывший президент «отказался участвовать в игре, которую ему предложили власти». Заседание перенесли на 14 октября.

На заседание в Первомайский районный суд также приехали и бывшие генпрокуроры Индира Джолдубаева и Аида Салянова — они фигуранты по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, который покинул Кыргызстан в 2013 году.

Его выпустили на основании медицинской справки о лейкозе — затем выяснилось, что документ оказался поддельным.

Джолдубаева отказалась разговаривать с журналистами, а Салянова ответила на несколько вопросов, которые с освобождением Батукаева не связаны.

Дело Батукаева

Обвинения в незаконном освобождении Батукаева предъявлены бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, бывшему генпрокурору Индире Джолдубаевой, экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и бывшему главе центра гематологии Абдухалиму Раимжанову.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаеву, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Власти Кыргызстана начали вновь расследовать обстоятельства незаконного освобождения Азиза Батукаева весной этого года. Это стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.