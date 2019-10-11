Туристическое агентство Kyrgyz Concept 6 октября сообщило, что авиакомпания «Эйр Манас» отменила все рейсы из Бишкека в Ош и обратно до 31 октября. По информации Kyrgyz Concept, отмена рейсов связана «с проведением технических работ на сервере системы бронирования».

Однако 11 октября в агентстве «Клоопу» заявили, что эту информацию они получили в рассылке от самой «Эйр Манас» и она была актуальна именно на 6 октября. Вскоре после разговора, публикация была удалена с профиля Инстаграма туристической фирмы.

Пресс-служба Министерства транспорта сообщила, что рейсы авиакомпании отменены из-за отсутствия запчасти для самолета. У «Эйр Манас» всего один самолет.

«Доставка запчастей производится с завода “Боинг” из США. Соответственно, потребуется несколько суток для доставки и начала работы по устранению неисправности самолета», — сообщило ведомство.

«Эйр Манас» по «техническим причинам» начала отменять рейсы из Бишкека в Ош и обратно 9 октября. Затем авиакомпания объявила об отмене рейсов 10 и 11 октября. На момент публикации материала журналисту «Клоопа» не удалось связаться с «Эйр Манас» для получения комментариев.

Кроме «Эйр Манаса» рейсы по направлению Бишкек — Ош в Кыргызстане совершают только две авиакомпании — Tez Jet и «Авиа Траффик».