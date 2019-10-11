Год назад все СМИ гудели о команде разработчиков первого в Кыргызстане бионического протеза. На конференции пластических хирургов в Кыргызско-Российском Славянском университете пластический хирург Султан Тукешов сообщил, что созданная роботизированная рука — всего лишь прототип. Но уже тогда 10-летняя Алия пожимала руки гостям этого мероприятия с помощью своего протеза.

Где-то за сценой прятались студенты политеха и медакадемии, которые под опекой Тукешова трудились над этим проектом. Арген, Дастан, Улан, Урмат и Адилет смущенно признавались, что руку нужно еще доработать. Одним из значимых недостатков протеза оставался его вес. Парни поставили себе за цель за год облегчить его до 200 граммов.

Этот мини-фильм, снятый журналистами Kloop.kg, показывает, как команда разработчиков первого бионического протеза в Кыргызстане шла к своей цели.