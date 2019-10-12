По информации Нацбанка, с января 2019 года по август работающие в других странах граждане Кыргызстана перевели на родину 1 миллиард 570,5 миллиона долларов.

Большая часть переводов — выше 90 процентов — это переводы из России. Это сумма в 1 миллиард 539,4 миллиона долларов. Из США в Кыргызстан поступило 20,8 миллиона долларов, из других стран — 9,9 миллиона долларов.

По информации на 2017 год, Кыргызстан занимает первое место в мире по отношению денежных переводов к ВВП. За 2018 год от трудовых мигрантов в страну поступили 2 миллиарда 685,3 миллиона долларов, в 2017 году 2,5 миллиарда долларов. Эти суммы больше расхода бюджета Кыргызстана.

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