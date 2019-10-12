Бывшая генпрокурор Аида Салянова считает, что экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев связан с организатором убийства ее брата Улана Салянова.

Она утверждает, что «точно знает» о том, как Сегизбаев поддерживал организатора убийства.

Салянова хочет, чтобы Сегизбаева допросили — а после, возможно, допросить придется и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Ранее мы ходатайствовали о допросе Абдиля Сегизбаева. Если он придет в суд и его допросят, возможно, появятся вопросы и к Алмазбеку Атамбаеву», — говорит она. Салянова считает, что брата убили по политическим мотивам.

МВД же ранее утверждало, что дело «неполитическое».

Убийство Улана Салянова

Улана Салянова убили в ночь на 6 ноября 2017 года в собственном доме. Семья Салянова сообщила, что нападавшие ничего не взяли из дома и скрылись сразу после убийства. Окружение Аиды Саляновой, как и она сама, считало, что дело политическое и может быть связано с ее работой на посту Генпрокурора. МВД настаивало на обратном.

В декабре 2017 года МВД назвало основной версией убийства «разбой с ограблением». Ведомство утверждало, что основной подозреваемый, он же организатор убийства, был знаком с Саляновым и имел с ним «деловые отношения».

В апреле 2018 года ведомство сообщило о том, что дело раскрыто. На тот момент были задержаны двое нападавших и экстрадирован в Кыргызстан третий.

Аида Салянова была не согласна с версией МВД и сообщала о пробелах в расследовании.