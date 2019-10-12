Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил новых послов — правда выполнять новые обязанности они будут по совместительству, потому что уже занимают посольские должности в других странах.
Например Аликбек Джекшенкулов в январе был назначен послом в России, а в октябре — послом в Армении. Резиденция Джекшенкулова останется в России.
Раньше Джекшенкулов был послом в Австрии — четыре года при правлении президента Аскара Акаева. Уже при правлении Курманбека Бакиева он с 2005 по 2007 год был главой Министерства иностранных дел.
А посол Кыргызстана в США Болот Отунбаев стал по совместительству послом в Канаде — но резиденция диппредставительства будет находиться в Вашингтоне.
У Отунбаева богатый посольский опыт — будучи послом в России он по совместительству был послом в Армении, Швеции, Норвегии и Финляндии. А еще раньше, будучи послом в Германии он по совместительству был послом в Швеции, Ватикане, Сан-Марино, Дании и Норвегии.
Посол Кыргызстана в Кувейте Самаргуль Адамкулова стала также послом в Бахрейне и Иорданском Хашимитском королевстве.
Раньше Адамкулова была послом в Индии, Бангладеш и Непале.
Посол Кыргызстана в Австрии Бакыт Джусупов, он же посол в Словении и Венгрии, также будет исполнять посольские обязанности в Словакии и Чехии.