Например Аликбек Джекшенкулов в январе был назначен послом в России, а в октябре — послом в Армении. Резиденция Джекшенкулова останется в России.

Раньше Джекшенкулов был послом в Австрии — четыре года при правлении президента Аскара Акаева. Уже при правлении Курманбека Бакиева он с 2005 по 2007 год был главой Министерства иностранных дел.