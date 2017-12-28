Убийство брата Саляновой: Основная версия следствия — разбой

МВД назвало основной версией убийства брата депутата Аиды Саляновой «разбой с ограблением». Милиция установила личности остальных подозреваемых в убийстве и продолжает их поиски.

Начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов сообщил журналисту Kloop.kg, что основной версией преступления следствие считает «разбой с ограблением». Он утверждает, что они установили личности остальных подозреваемых и приступили к их поиску.

Милиционеры задержали 28 декабря основного подозреваемого в убийстве Улана Салянова — предположительно он был организатором преступления.

«Мы провели все возможные версии, и мы вышли на самого главного организатора. Он был задержан в одном из домов города Бишкек. И он дает признательные показания, что он действительно был самым главным в совершении преступления», — сказал Сеитов.

По данным Сеитова, задержанный «был знаком» с убитым Саляновым. Милиция предполагает, что у Салянова и задержанного были деловые отношения.

Задержанный до этого четыре раза судим за грабеж, разбой, хулиганство и кражу.

В его доме обнаружили пистолет «Макарова» со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами.

Убийство Салянова

Улана Салянова застрелили в его собственном доме в ночь на 6 ноября. По информации милиции, нападавших было трое — они были в масках и перчатках. По словам родственников, преступники были одеты в камуфляжную форму и берцы.

Родственники Салянова сообщали, что преступники ничего не взяли из дома.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», расследование дела взяло под свой контроль руководство МВД. В тот же день МВД объявило убийство Улана Салянова «не политическим делом».

Однако сама Аида Салянова считает, что преступление «политическое».

«В этом деле есть политический мотив. Удивляет, что как только произошло преступление, силовики заявили об отсутствии политического мотива. Расследование дела ведется на недостаточном уровне. Я сомневаюсь в его беспристрастности. Кто-то сидит над вами и поучает», — сказала она.

Версию о политическом преступлении поддержали соратники Саляновой по партии «Ата Мекен» и правозащитники. Соратники заявляли, что Салянова получала угрозы в 2015 году, когда занимала пост генпрокурора.

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Фото: «Спутник», Бактияр Бердибеков.