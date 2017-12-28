Мэрия привезла в Бишкек спецтехнику для строительства нового мусорного полигона

В Бишкек прибыла спецтехника, которую будут использовать для рекультивации старой городской свалки. Также с ее помощью начнут строительство нового полигона по переработке отходов. Это первая партия техники, следующие единицы спецтехники прибудут в следующем году.

Всего в город привезли шесть единиц спецтехники: бульдозер, два экскаватора и три думпера.

По словам представителя компании-подрядчика Янека Кару, следующая партия прибудет в Бишкек в 2018 году.

Европейский союз и Европейский банк реконструкции выделили мэрии 22 млн евро на реализацию проекта по улучшению систем управления твердыми отходами в Бишкеке.

На эти деньги мэрия планирует улучшить пути сбора, транспортировки и утилизации мусора, а также построить новый мусорный полигон и мусоросортировочный завод.

28 марта 2017 года мэрия подписала проект на постройку нового мусорного полигона на сумму более 7,5 млн евро, а 20 июня был заключен проект на закрытие и рекультивацию уже существующей в Бишкеке свалки. Его стоимость оценили в более чем 1,5 млн евро.

Новый мусорный полигон построят возле нынешней свалки, которая к тому моменту будет уже закрыта.

Специально для защиты окружающей среды от загрязнения построят «специальную ячейку», которая исключит загрязнение подземных вод в этом районе.

Бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов обещал добиться постройки мусороперерабатывающего завода в Бишкеке. Однако пока он был градоначальником, мусороперерабатывающий завод в городе так и не построили.