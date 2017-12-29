ФУГИ опишет имущество «Пятого Канала»

Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) произведет опись всего имущества телеканала и проверит документацию. По словам представителей Фонда, на работе канала это не отразится и вещание продолжится в обычном режиме.

Заместитель председателя ФУГИ Бекболот Алиев заявил, что пока неизвестно, кто будет руководить каналом. Однако он заверил, что опись имущества не отразится на вещании канала и оно будет продолжено.

«Будет произведена инвентаризация техники, имущества канала, проверены бумаги. Руководство и некоторые сотрудники уходят. Те, кто отвечает за технику и оборудование продолжат работать. Вещание канала не прекратится», — заверил Алиев.

С телеканала уходят сотрудники из-за проблем с финансированием.

15 декабря директор канала Евгения Бердникова и шеф-редактор Дмитрий Ложников заявили, что уходят со своих должностей. 27 декабря о прекращении работы на канале сообщил и новостной коллектив.

Вечером 28 декабря в эфир вышел итоговый новостной выпуск, посвященный работе «Пятого канала», а также его сотрудникам — бывшим и нынешним.

С 29 по 31 декабря в эфир будут выходить программы, подготовленные техническими сотрудниками.

В ноябре депутат от СДПК Дастан Бекешев предложил продать телеканал, потому что он «так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом».

История «Пятого канала»

Телеканал появился в сетке вещания в 2005 году вскоре после свержения первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. «Пятый Канал» начал вещание в диапазоне закрытого канала КООРТ.

До 2009 года гендиректором телеканала была экс-депутатка Оксана Малеванная, которая позже перешла на работу в правительство второго президента Курманбека Бакиева.

Считалось, что Бакиев и его окружение фактически управляли каналом, и после революции 2010 года, начались разговоры о его возможной национализации.

Спустя год после свержения власти Бакиевых, «Пятый Канал» решили сделать парламентским, несмотря на то, что третий президент Кыргызстана Роза Отунбаева выступала против такого решения.

Несмотря на возражения Отунбаевой, парламент поддержал идею сделать телеканал парламентским.

Однако несмотря на это, «Пятый Канал» парламентским так и не стал, а вместо него заседания депутатов начала освещать «Пирамида».

На сегодня «Пятый Канал» является одним из крупнейших в Кыргызстане и вещает на всю страну.

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