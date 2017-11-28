Депутат Бекешев предлагает продать государственный «Пятый канал»

Парламентарий от СДПК Дастан Бекешев предложил продать «Пятый канал», потому он «так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом».

Бекешев предлагает лишить «Пятый канал» статуса «парламентского» и продать его в частные руки.

«С тех пор (с 2012 года) правительство не инициировало нормативные правовые акты, касающиеся “Пятого канала”. При этом, нужно отметить, что парламент фактически получил возможность вещать в режиме онлайн через телеканал “Пирамида”», — пояснил он.

По информации Бекешева, «Пятый канал» не имеет актуальной законодательной базы для своей работы — в последний раз нормативно-правовые акты относительно этого телеканала обсуждались в 2012 году.

«Закон “О закрытом акционерном обществе “Пятый канал” утратил свою актуальность и не отвечает сегодняшним реалиям. Более того, Жогорку Кенеш фактически добился своих целей по освещению деятельности», — считает депутат.

«Пятый канал» был окончательно национализирован в 2011 году, через год после смены власти в Кыргызстане, в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев.

Роза Отунбаева, пришедшая на пост президента после Бакиева, была против национализации «Пятого канала», однако парламент большинством голосов сделал телеканал государственным.

«Пятый канал» появился в диапазоне закрытого канала КООРТ вскоре после свержения первого президента Аскара Акаева в 2005 году.

Генеральным директором канала до 2009 года являлась экс-депутат парламента Оксана Малеванная, позже перешедшая работать в правительство второго президента Курманбека Бакиева.

Считалось, что семья Бакиевых имела фактический контроль над телеканалом, что стало причиной разговоров о его возможной национализации после революции 2010 года.

Сейчас телеканал вещает на всю страну и является одним из крупнейших в Кыргызстане.