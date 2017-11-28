Власти Кыргызстана опровергли «проверки на девственность» в школах

Издания «Лента.ру» и «Тенгриньюс» написали со ссылкой на кыргызское издание «Вести.kg», что в Кыргызстане проводятся «проверки на девственность» среди школьниц. Власти Кыргызстана опровергли эту информацию и назвали её «ерундой».

Представитель Министерства здравоохранения Елена Баялинова сказала журналисту Kloop.kg, что в школах не проводятся «проверки на девственность», потому что это незаконно.

«В Министерстве здравоохранения никаких проверок девственности девушек не проводится […] Это исключено. Я думаю, это нарушение прав человека», — сказала Баялинова.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева опровергла изданию Sputnik.kg, что школьниц «проверяют на девственность» — она назвала эту информацию «ерундой» и добавила, что такие сведения «ни на чем не основаны».

«Такого быть не может, так как есть элементарные права человека. Возможно, это плановые проверки Минздрава, но если они имеют место, то это касается в целом здоровья не только девочек, но и мальчиков», — сказала Кудайбердиева.

Поводом для обсуждения «проверок на девственность» стали публикации в зарубежных изданиях «Лента.ру» и «Тенгриньюс», которые в свою очередь сослались на кыргызское агентство «Вести.kg».

Заместитель главного редактора «Вести.kg» Алан Сагимбаев сказал журналисту Kloop.kg, что информация о «проверках на девственность» поступила к ним от анонимных источников — родителей детей, которые учатся в сельских школах.

«Они рассказали, что в некоторых сельских школах был случай, когда девочек отправили к гинекологу, при этом не уведомив об этом самих родителей. Информация взята не с потолка», — сказал он.

По словам представителя редакции, издание «не ожидало такого шума», а сама новость была о подобных проверках в Узбекистане. «А у нас эти проверки, чего уж скрывать, проводились всегда. И это не ново. Не во всех школах, но в регионах это негласно присутствует», — сказал Сагимбаев.

Новость о «проверках» в Кыргызстане появилась после публикации о «проверках на девственность» в Узбекистане — об этом написало издание «Озодлик».

По информации издания, девушек в школах и колледжах Самаркандской области якобы массово отправляли на принудительные визиты к гинекологу с целью «проверки на девственность».

Власти объяснили это тем, что некоторые девушки, узнав о своей беременности, совершали самоубийства, боясь общественного порицания.

Позже акимиат Самаркандской области опроверг факты принудительных проверок девушек на девственность.

«Разве вы думаете, что родители согласятся на такое, учитывая наш менталитет? Не знаю, с какой целью распространяли такую новость, но в ней нет и доли правды», — сказал пресс-секретарь акимиата.

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Соавтор: Алтынай Дуйшеналиева

Иллюстративное фото, источник — сайт президента.