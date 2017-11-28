Администрация Жээнбекова изучит интервью Бакиева казахскому телеканалу

Пресс-служба администрации президента Сооронбая Жээнбекова сказала журналисту Kloop.kg, что изучит интервью свергнутого президента Курманбека Бакиева казахскому телеканалу «Хабар» и позже даст комментарий.

Пресс-секретарь администрации президента Толгонай Стамалиева не стала комментировать слова Бакиева о том, что он вернется в Кыргызстан. Но она добавила, что администрация изучит интервью, которое свергнутый президент дал телеканалу «Хабар».

Бакиев стал одним из героев фильма о революции 2010 года в Кыргызстане — этот фильм был снят казахским государственным телеканалом «Хабар», но пока еще официально не вышел. Дата выхода запланирована на 29 ноября.

В одном из тизеров фильма Бакиев заявил, что вернется в Кыргызстан, когда «придет время».

«Я в чем был в том и уехал. Я не знаю, может, в качестве реликвий мое белье забрали — майки, носки. Я уже не говорю про посуду […] Я думаю, я уверен, что придет время и я вернусь на родину», — сказал он.

Официальной реакции со стороны властей Кыргызстана на анонс этого фильма пока не было.

Депутат парламента от СДПК Дастан Бекешев резко отреагировал в своем твиттере на желание Бакиева вернуться в Кыргызстан. «Х… ему с маслом. И пусть даже не мечтает», — написал депутат.

Позже в интервью изданию Sputnik.kg Бекешев добавил, что Бакиева никогда не простят в Кыргызстане, и никто не допустит, чтобы он возвращался.

«Ему никогда не простят то, что он натворил: гибель людей, как держался за власть и установил семейно-клановый режим. Не знаю, как внукам и правнукам, но, думаю, люди никогда не простят ни ему, ни его детям. И пускай даже не думает об этом», — сказал он.

В анонсе фильма также дали интервью с экс-президентом Кыргызстана Розой Отунбаевой и главой администрации президента Казахстана Адильбека Джаксыбекова. Оба интервью посвящены революции, произошедшей в Кыргызстане в 2010 году.

Фильм выходит на фоне ссоры Кыргызстана и Казахстана — власти обеих стран поссорились после того, как казахский президент Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты на прошедших в Кыргызстане выборах Омурбеком Бабановым.

Встреча вызвала острую реакцию со стороны кыргызских властей — занимавший тогда пост главы государства Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву» и коррупции.

Критика со стороны Атамбаева привела к осложнению в отношениях двух стран. Казахские власти усилили контроль на границе, из-за чего стали образовываться заторы из грузовиков на контрольно-пропускных пунктах.

Власти Казахстана назвали это борьбой с «серым импортом» и «контрабандой» из Китая, которая проходит через Кыргызстан. Казахстан также ограничил ввоз молочной, мясной и кондитерской продукции из Кыргызстана.

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