Кыргызско-казахская граница: Убытки бизнеса и надежды на разрешение конфликта

Предприниматели из Кыргызстана и Казахстана страдают от убытков из-за проблем на границе между двумя странами. Сумма потерь исчисляется в миллионах сомов. Кыргызское бизнес-сообщество просит правительство решить эту проблему, но пока тщетно.

В ночь с 18 на 19 октября кыргызско-казахскую границу на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» пересекло 12 большегрузных машин. В очереди их стоит около 400. Фуры выстроились вдоль объездной трассы Бишкека – эта пробка растянулась на много километров.

Видео: Sputnik.kg

Кыргызские и казахские предприниматели считают часы этого простоя – с каждой минутой сумма их убытков возрастает.

«Стою на границе уже шесть дней»

Дальнобойщики, стоящие в пробке перед границей, пока в основном говорят о собственных тратах и штрафах, которые их ожидают за простой.

Рамазан – гражданин Казахстана. Он вез домой несколько тонн кыргызского винограда, который уже, очевидно, пропал. Но точную сумму потерь сам он не знает – она известна только предпринимателю, который его нанял.

«Конечно, товар пропал уже. Его нужно было быстро перевезти через границу. Сейчас даже не знаю, что будет, и сколько потерял человек, нанявший меня. Это же стоимость и самого товара, и солярки, и аренды фуры», — говорит он.

Водитель рассказывает, что столкнулся с такой проблемой впервые. Раньше на то, чтобы пересечь границу с Казахстаном, у него уходило около часа.

«Это же внезапно все получилось. Просто два президента что-то между собой не поделили, а теперь страдаем мы. Нас, казахов, своих же не пускают домой», — сетует Рамазан.

Фото: Эдиль Байызбеков / Kloop.kg

Он и Шакир – другой казахский дальнобойщик – застряли на границе еще 10 октября. У обоих не было с собой наличных денег – мужчин спасли местные жители и сотрудники МЧС Кыргызстана, которые привозят для них еду.

«Хуже всего то, что трафик на интернет закончился. С семьей сложно связаться, а они там волнуются за нас всех», – говорит Шакир.

Кыргызстанец Игорь тоже в числе 400 водителей, которые на шесть суток застряли на подъезде к КПП. Его большегрузный КамАЗ пятый в очереди на пересечение границы. Но, по словам водителя, пробка из грузовиков движется по метру в час, а срок доставки груза уже истекает.

«Приедем туда – с нас будут высчитывать за простой. Пока точно не могу сказать, сколько будет. Минимум за шесть суток простоя уже израсходовано 150 долларов. Мы везем товары народного потребления из Кыргызстана в Москву – они не портятся. Но неустойку, скорее всего, надо будет платить», — говорит он.

По словам водителя, раньше он не сталкивался с такими ситуациями на кыргызско-казахской границе, но сейчас готовится к худшему. Его настораживает тщательный досмотр с казахской стороны: по слухам с КПП, казахские пограничники заставляют даже снимать колеса с грузовиков и выгружать из них весь груз для проверки.

«Какой смысл от Таможенного союза? Раньше у нас таких мучений не было. Мы заезжали, оформлялись за час и ехали дальше, а сейчас только хуже», — возмущается Игорь.

Среди казахских дальнобойщиков, которые не могут вернуться домой, есть и те, чьи фуры абсолютно пустые – они отвезли свой груз в Кыргызстан и теперь стоят на границе со всеми. Они рассказывают, что за каждый день простоя им придется выплачивать по пять тысяч тенге. Сумма небольшая, но высчитывать ее будут не с компании, а с них. На каждого выходит около 30 тысяч тенге – это примерно шесть тысяч сомов.

«На переправку товара трачу целый день»

Люди, которые переносят товар в Казахстан вручную через КПП «Кордай» и обратно, рассказывают, что денежного ущерба пока не терпят. Но времени им жалко – на переправку нескольких тюков с одеждой зачастую теперь уходит целый день.

Фото: Александра Титова / Kloop.kg

«Теперь страдаем мы, обычные люди. Пускай они между собой сами разбираются, а при чем здесь люди?» — говорит Нурбек Молдалиев о президентах Кыргызстана и Казахстана.

По его словам, раньше он за 30 минут проходил границу, отвозил товар в Алматы и через три часа возвращался в Кыргызстан. «Приходим сюда как положено в 6 утра, а потом стоим до 4 вечера. Мы-то деньги тратим, но убытки небольшие – большие терпят те, кто на фурах яблоки или виноград отправляют», — говорит Нурбек.

«Товар портится»

Председатель Ассоциации перевозок Кыргызстана Айдар Ниязов последние несколько дней тоже находится на границе, наблюдая за ситуацией. Он говорит, что уже сейчас российские и казахские компании отказываются от кыргызских товаров и просят вернуть деньги.

«Сейчас перевозчики очень страдают, потому что у нас строгие законы. Вот ты груз взял и должен отвести в Россию. Если договорились, что за восемь суток товар придет, то должны привезти. Но сейчас вот я здесь уже пятые сутки, мы горим», — говорит Ниязов.

По его словам, потери несут все дальнобойщики. Около 30 машин с виноградом, который за 10 дней должны были доставить в Россию, стоят на границе, из-за чего виноград пропал.

«Товар в одной такой фуре стоит, как минимум, 40 тысяч долларов, но убытки могут быть намного выше», — говорит дальнобойщик.

Ассоциация уже обращалась к правительству Кыргызстана с просьбой повлиять на эту ситуацию, говорит Ниязов. Но машины продолжают стоять на границе, а сроки доставки товара уже истекают.

Фото: Эдиль Байызбеков / Kloop.kg

Обращение в правительство

Президент Ассоциации рынков Сергей Пономарев говорит об очевидных убытках, но точную сумму назвать пока не может – сейчас ассоциация проводит анкетирование предпринимателей, чтобы выяснить ее.

«То, что ущербы есть – это очевидно, но пока сложно сказать точные суммы. Сами представители малого бизнеса еще не знают, на какую сумму они “попали” – бухгалтерия у них там непростая», – говорит он.

Встреча глав правительств Кыргызстана и Казахстана, которая прошла 18 октября, решила только проблему людей, которые пересекают границу пешком или на легковых автомобилях. Для перевозчиков на большегрузных машинах ситуация почти никак не изменилась. В правительстве пока сообщают только, что об условиях пропуска грузовых автомобилей первые вице-премьеры двух стран ведут «дальнейшую работу».

«С утра мне сообщили, что проехало через границу уже 12 большегрузных машин, и это прогресс. Но пока их все равно еще трясут», – говорит Пономарев.

Сейчас Ассоциация рынков готовит письма к правительству Кыргызстана, бизнес-сообществу России и к властям Казахстана. Совместно с ними она планирует обсудить проблему доставки товаров через Казахстан и убытки, которые понесли предприниматели из-за проблем на границе.

Тем временем, омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев заявил, что правительству стоит создать комиссию по возмещению убытков предпринимателям и фермерам.

«Государство […] должно взять на себя обязательство по решению последствий форс-мажорной ситуации, которое будет выражаться в подсчёте реальных убытков и разработке механизмов возмещения реальных понесенных затрат. Граждане, бизнесмены, предприниматели и фермеры не должны стать заложниками и жертвами межгосударственных внештатных отношений», – считает он.

Пока же общее количество этих убытков неизвестно. Экономист Искендер Шаршеев оценил их, как минимум, в 3,5 миллиона долларов на каждом КПП – всего на границе Кыргызстана и Казахстана их шесть. Министерство экономики Кыргызстана начало подсчитывать убытки только 18 октября.

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