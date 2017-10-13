Президент Алмазбек Атамбаев назвал усиление контроля со стороны казахских пограничников «блокадой». Речь Атамбаева стала реакцией на усложнение ситуации на кыргызско-казахской границе.

Атамбаев заявил, что Кыргызстан не испугается «трехдневной блокады» со стороны властей Казахстана, когда выступал перед военнослужащими в Баткенской области 13 октября — это стало первой реакцией президента на усиленные проверки на кыргызско-казахской границе.

По словам главы государства, Казахстан своими действиями «нарушает все нормы и соглашения Евразийского экономического союза».

«И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить, что ветер может перемениться и загорится твой собственный дом», — сказал он.

Атамбаев также обвинил казахские власти в «покупке» и «навязывании» Кыргызстану своей «шестерки» в качестве главы государства на грядущих президентских выборах.

«Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается 3-х дневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных “шестерок”», — сказал он.

Под «шестеркой» Атамбаев, скорее всего, имел в виду кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который является главным оппонентом провластного претендента Сооронбая Жээнбекова.

Трения на фоне выборов

Именно сентябрьская встреча Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым привела к дипломатическому скандалу между странами.

МИД Кыргызстана назвал ту встречу «попыткой влияния на выбор народа», а Атамбаев в начале октября обвинил казахские власти в «любви» к свергнутому президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву, и в том, что они «разворовывают богатства» своей страны.

Назарбаев в ответ назвал «враньем» информацию о том, что он поддерживает Бабанова. ЦИК Казахстана, в свою очередь, отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за «беспрецедентных заявлений» Атамбаева.

Дипломатический скандал привёл к сложностям на кыргызско-казахской границе — Казахстан усилил контроль со своей стороны границы вечером 10 октября, что привело к длинным очередям.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

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