Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «враньем» информацию о том, что он поддерживает кандидата на пост президента Кыргызстана Омурбека Бабанова, с которым он встречался в сентябре — эта встреча в итоге привела к скандалу между двумя странами.

Назарбаев назвал «враньем» информацию о поддержке Бабанова — об этом он сказал во время двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Это все вранье!»: Назарбаев на вопрос о том, поддерживает ли он оппозиционного кандидата на выборах президента Киргизии pic.twitter.com/vJcHZilUTa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 12, 2017

Опровержение со стороны Назарбаева прозвучало после критики в адрес властей Казахстана со стороны президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев упрекнул казахские власти во вмешательстве в предвыборный процесс в Кыргызстане — из-за того, что Назарбаев встретился 19 сентября с Бабановым и сказал, что хорошо было бы, если бы молодой президент стал главой государства.

Министерство иностранных дел Кыргызстана выразило протест сразу после этой встречи и назвало её «попыткой влияния на выбор народа».

«Кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи, как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела», — говорилось в сообщении МИДа.

В ответ МИД Казахстана опроверг заявления о «вмешательстве в выборы».

Казахская сторона заявила, что встреча состоялась по просьбе Бабанова и «соответствует международной практике».

Реакцией на встречу Бабанова с Назарбаевым стала речь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на встрече с учителями 7 октября.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они [власти Казахстана] «разворовывают богатства» страны.

За заявлением Атамбаева последовала реакция от казахских властей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

После этого дипломатического скандала усугубилась ситуация на пограничных пунктах с Казахстаном — на границе уже более двух суток скапливаются очереди из автомобилей.

Омурбек Бабанов — главный соперник кандидата от провластной Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

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