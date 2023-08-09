Компания, строящая комплекс Asia Park отрицает информацию издания «Коммерсантъ», что в нем будут располагаться склады для российских фирм. Об этом «Клоопу» сообщили представители складского комплекса Asia Park.

В издании сообщали, что за стройку склада отвечает компания «Траст KG», которой владеет родственник Омурбека Бабанова.

По словам директора комплекса Asia Park Кирилла Шевченко, склад строят для кыргызстанских компаний, а не для российских, как ранее сообщило издание.

«Мы строим Asia Park для Кыргызстана, а не для российских компаний. Мы строим склады для “Азия Ритейл” – это сеть магазинов “Азия” и “Азбука”, ряда фармацевтических компаний, которые согласно новому законодательству Кыргызстана, должны перевести свои склады в качественные склады с возможностями холодильного и морозильного оборудования с 1 января 2024 года, что и стало для нас отправной точкой для начала строительства», — пояснил он.

Шевченко добавил, что клиентами склада будут маркетплейсы, дистрибуционные компании, которые работают на рынке Кыргызстана. Он также сообщил, что после изучения местного спроса они строят складской комплекс соответствующих размеров, а также занимаются формированием пула арендаторов и заключением предварительных договоров аренды.

«К сожалению, журналист “Коммерсантъ”, не уточнив ни у кого из нас, опубликовал дезинформацию в своей статье. Во-первых, мы вообще не строим для России и российских компаний в целях осуществления параллельного импорта», — сказал директор.

Он отметил, что компания «Траст KG», указанная в статье, не владеет этим проектом, эти права у нового ЗАО Asia Park, которое сейчас получает регистрацию и необходимую документацию.