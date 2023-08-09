Бывший внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук получал зарплату в двух компаниях общей суммой $100 тысяч в месяц — $55 тысяч в «Кумтор голд компани» и $45 тысяч в национальном холдинге «Наследие великих кочевников». Об этом 9 августа сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам издания, счетная палата в ходе проверки выяснила, что в августе 2021 года Болтурук без обоснований повысил свою зарплату в «Кумтор голд компани» до $40 тысяч, а в декабре того же года — до $55 тысяч. В общем с мая 2021 года по февраль 2022 года Тенгиз Болтурук получил $473,2 тысячи в качестве месячных вознаграждений.

Кроме того, национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников», председателем правления которой являлся сам Болтурук, выплачивала ему ежемесячную зарплату в размере $45 тысяч. Выплаты он получал согласно срочному договору, заключенному в конце 2021 года между главой Минфина и Болтуруком. Также председатель правления имел право на премии, соцльготы и гарантии.

«По самым скромным подсчетам, Тенгиз Болтурук Аяпберген уулу, начиная с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го, заработал $600 тысяч», — пишет издание.

Журналисты напомнили, что в конце прошлого года в Кабмине сообщали о финансировании упомянутого холдинга из госбюджета. По данным Минфина, с начала 2022 года холдинг капитализировали на 3,4 млрд сомов. Ведомство заверило, что эти деньги вернут в госбюджет, оставив холдингу 700 млн. Из них примерно 680 млн сомов должны были вернуться в бюджет виде налогов и прочих платежей, а почти 20-30 млн сомов холдинг обязался использовать для выплаты зарплат сотрудникам, аренды помещения и другие расходы.

«Кумтор» и арест Болтурука

Тенгиз Болтурук руководил «Кумтором» с 17 мая 2021 года, когда кыргызские власти ввели на руднике внешнее управление. В Кабмине 24 августа 2022 года сообщили, что Болтурука отстранили от руководства рудником. Это произошло после проверки Счетной палаты, которая нашла в компании финансовые нарушения.

Болтурука задержали в сентябре 2022 года, после того Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки работы рудника. По версии следствия, компания нанесла государству ущерб на сумму более 1 млрд сомов. Вместе с Болтуруком были задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы, директор управления финансов Рыспек Токтогулов и исполнительный директор компании Канат Курманов.

В середине марта замгенпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что задержанные по делу о коррупции на «Кумторе» возместили 642 млн сомов от общего нанесенного ущерба в размере 1 млрд 146 млн сомов.

В апреле этого года Болтуруку изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а в июле суд продлил его арест до 10 августа 2023 года.





