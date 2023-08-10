Глава Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев 9 августа принял участие в церемонии открытия новой дороги в городе Джалал-Абаде. Об этом говорится в видеосюжете телеканала «Регион ТВ».

«Самое главное, у государства появились средства, которые экономичным образом идут на улучшение жизни людей в регионах. Это касается не только в Джалал-Абада, на сегодняшний день по всей республике ведутся большие стройки, ремонтируются дороги», — сказал Ташиев.

Глава ГКНБ поздравил жителей города и первым проехался по новой дороге на белой Toyota.

По данным пресс-секретаря мэрии города, на полный ремонт дороги по главной улице имени Пушкина потратили 70 млн сомов. Заасфальтирован участок длиной 2 км и установлены тротуары.

По словам Ташиева, эти средства взяты из 2 млрд 50 млн сомов, выделенных Министерством финансов на развитие Джалал-Абадской области.