Компания, связанная с семьёй Омурбека Бабанова построит под Бишкеком крупный складской комплекс. Основные претенденты на аренду будущих площадей — компании из России, включая логистических операторов и маркетплейсы. Об этом 9 августа сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на NF Group, который является консультантом проекта.

Известно, что площадь участка, где возведут складской комплекс Asia Park, составляет 28,8 га, а площадь самого склада — 163 тыс м².

Согласно данным источника, проект реализуется структурами «Траст KG».

Главой компании «Траст KG», согласно данным Минюста, является Жаныбек Мырзабаев, который также входит в совет директоров коммерческого банка «Мбанк» (ранее «Коммерческий банк Кыргызстан»). Кроме этого известно, что Мырзабаев является родственником Бабанова.

«В СПАРК (российская аналитическая система) гендиректором компании указан Жаныбек Мырзабаев, связаться с которым “Ъ” не удалось. Его полный тезка входит в совет директоров банка “Кыргызстан”, где “Ъ” оперативно не ответили. Местные СМИ называли господина Мырзабаева племянником кыргызского политика Омурбека Бабанова, ранее занимавшего пост премьер-министра республики. Владелицей “Траст KG” ранее выступала Ая Бабанова, которую в СМИ называли сестрой господина Бабанова», — сообщается в материале.

Партнер NF Group Константин Фомиченко отметил, что размеры склада значительные для Кыргызстана. Он пояснил, что сейчас общий объем качественного предложения составляет 46 тыс м², но по завершении строительства нового склада показатель вырастет в 4,5 раза.

Также Фомиченко добавил, что из-за дефицита площадей стоимость аренды в Кыргызстане стала такой же, как в Подмосковье — 6,5 тыс рублей за 1 м² в год.

При этом, как передают в материале, российские девелоперы пока не готовы работать в ЦА из-за рисков, таких как нехватка денежных средств у местных рынков и развитие транспортной инфраструктуры. По их мнению, в данный момент цены в ЦА привязаны к доллару, что «создает для проектов дополнительные валютные риски».

Собеседник «Ъ» из числа таможенных брокеров рассказал, что Кыргызстан активно используется для транзита европейских санкционных грузов.





