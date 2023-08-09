Служба исполнения наказаний (СИН) начала служебное расследование после распространения фото из исправительной колонии строгого режима №3 в селе Новопокровка, где было запечатлено застолье заключенных. Об этом «Клоопу» сообщили в службе.

Фото с заключенными из колонии, которые необычным образом поздравили криминального авторитета Камчы Кольбаева распространило издание Kaktus.media. На фото видно, что заключенные сидят за накрытым столом в футболках с лицом Кольбаева.

По информации издания, у криминального авторитета 3 августа был день рождения. И заключенные таким образом поздравили Кольбаева.